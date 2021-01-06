وزيرة الهجرة: أقضي عيد الميلاد مع والدتي وأولادي وأم زوجي

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّها ستحتفل بعيد الميلاد المجيد غدا الخميس، مع أسرتها الصغيرة، المكونة من أبنائها الثلاثة وزوجها.

وأضافت مكرم لـ«الوطن»، أنّ أول شخص تفضل قضاء العيد معه هو والدتها، ونظرا للظروف التي يعاني منها العالم من تفشي فيروس كورونا، سنحافظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، متابعة: «هزور والدة زوجي وأمي الثانية، وبرضو مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية».

وهنأت وزيرة الهجرة، الأصدقاء والأقارب بعيد الميلاد المجيد، قائلة:«بهجة عيد الميلاد في قلوب الناس المستعدة لاستقباله، المؤمنة إن ربنا موجود حتى في عز القلق والخوف والارتباك والحزن، المطمنة إن كل ما يعمل، يعمل للخير للي بيحبوا ربنا، ميلاد السيد المسيح فرح وسلام داخلي لقلوبنا، كل سنة ومصر طيبة وفرحانة وآمنة».

ويحتفل المصريون هذا العام لأول مرة داخل منازلهم دون حضور القداس، نظرا للظروف التي تجتاح العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، واتباع التدابير الاحترازية، والذي بدأت موجته الثانية في نوفمبر الماضي، يتبعها إجراءات قوية من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للحفاظ على حياة المصلين بعد إصابة العديد من الكهنة وزيادة حصيلة الإصابات، خاصة في طقسي أعياد الميلاد والغطاس في يناير الحالي.

ويحتفل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الليلة، بقداس عيد الميلاد المجيد، دون حضور من الجمهور، ويذاع القداس على الهواء مباشرة من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وليس كما سبق في الأعوام الماضية، وكان يقام من الكتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحضر القداس عدد محدود من المطارنة والأساقفة، في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وطبقا للقرارات التي اتخذتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منعا للتجمعات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).