«الأرصاد» تكشف موعد زوال الشبورة على الطرق: مستمرة حتى الأحد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها محافظات مصر خلال هذه الأيام ترجع إلى الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر الشبورة خلال الأيام المقبلة مع عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

وذكر أن توقيت الشبورة عادة ما تبدأ في فترات الليل حتى الساعة الثامنة صباحاً، وبعد ذلك تتحسن الرؤية تدريجياً بعد الساعة التاسعة صباحًا، خاصة على الطرق السريعة المؤدية للمدن الجديدة ومداخل ومخارج القاهرة والطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري وشمال البلاد سواء السواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، كل هذه المناطق تنخفض فيها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.

غلق عدد من الطرق صباح اليوم

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية «Ten»، أن كثافة الشبورة المائية قد تصل أحياناً إلى حد الضباب، منوهًا إلى غلق العديد من الطرق في الصباح الباكر.

الاستقرار في الأحوال يعني عدم وجود سحب كثيفة ممطرة

وتابع، بأن الشبورة مستمرة على الأقل حتى يوم الأحد المقبل، موجهًا نصيحة للمواطنين بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأشار إلى أن الاستقرار في الأحوال يعني عدم وجود سحب كثيفة ممطرة «بمعني أن عوامل رفع كميات الرطوبة اللي على سطح الأرض في طبقات الجو العليا التي تكون حالة من عدم الاستقرار، والمرتفع ده حابس كميات الرطوبة على طبقة قريبة جدًا من سطح الأرض، والتي بصدده تتكون الشبورة المائية الكثيفة والضباب».

طقس شتوي دافئ على أغلب المحافظات

وأشار، إلى أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة من الممكن أن تكون أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي درجة أو درجتين ما بين 22 و23 درجة على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، وأيضاً تصل من 24 إلى 26 درجة على شمال وجنوب الصعيد، لافتاً إلى أن الطقس شتوي دافئ على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترات النهار ويكون باردًا خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، فضلاً عن هدوء كامل في سرعات الرياح، والملاحة البحرية معتدلة سواء في البحر المتوسط أو الأحمر.