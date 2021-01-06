نقل جثامين ضحايا حادث المعتمرين إلى مصر خلال ساعات

كشفت مصادر من الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، عن الانتهاء من تغسيل وتجهيز ضحايا حادث المعتمرين المصريين في السعودية تمهيدا لنقلهم إلى مصر.

نقل الجثامين خلال ساعات إلى مطار جدة تمهيدا لإرسالها للقاهرة

وأكدت المصادر أنه سيتم نقل الجثامين خلال ساعات إلى مطار تبوك حيث المدينة التي وقع بها الحادث، مشيرا إلى نقلها لمطار جدة تمهيدا لنقلها إلى مطار القاهرة الدولي في أقرب رحلة خلال ساعات.

الحادث وقع على بعد 310 كيلو من مدينة تبوك

وكانت «الوطن» حصلت على وثائق وأوراق حالة ضحايا رحلة المعتمرين التي راح ضحيتها عدد من المصريين بين وفيات ومصابين، والذي كانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت مساء أمس عن متابعة حادثهم.

وبحسب الأوراق الرسمية تلك فإن عدد الوفيات من المصريين 3 هشام رجب محمد ونجله حازم وسيدة تدعى ياسمين حامد أحمد عبدالهادي، زوجة مقيم مصري هو أحمد السيد أحمد.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أنه في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة، تابعة لإحدى حملات العمرة.

وكشفت أن الحادث وقع على بعد 310 كلم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 16 من المواطنين المصريين كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

كما ذكر بيان وزارة الخارجية أن القنصلية العامة المصرية في المملكة العربية السعودية، تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلي أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث.

ونوهت وزارة الخارجية، إلى أن القنصلية العامة مستمرة في المتابعة والتواصل مع المصابين لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم.