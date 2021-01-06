لجنة من الأمومة والطفولة تزور «زياد» لاستخراج شهادة ميلاد

في استجابة لما نشرته «الوطن»، بشأن الطفل «زياد»، 11 عامًا الذي لا يزال حتى الآن مجهول الهوية وغير مُقيد في السجلات الرسمية، كلفت الجهات المعنية لجنة من الطفولة والأمومة لزيارة منزل جدة الطفل لبحث مشكلته وطرق حلها، وتقديم المساعدة اللازمة له، ليتسنى له استخراج شهادة ميلاد.

وقال محمود عبد العزيز أحد جيران «زياد»، والمتبني لحالته أنّه تلقى إتصالًا هاتفيًا من الخط الساخن للطفولة والأمومة، وطلبوا منه البيانات الخاصة بزياد، وتجهيز الأوراق الخاصة بإثبات نسبه مثل قسيمة الزواج وقسيمة الطلاق، موضحًا أنّ لجنة من الأمومة والطفولة ستزور منزل جدته اليوم لبحث مشكلته والحصول على صورة من الأوراق تمهيدًا للسعي في حل مشكلته.

تعود تفاصيل القصة إلى قيام والدته برفع قضية خلع على والده، حينما كانت حاملًا في الشهر الثاني، وتطلقت بقرار من المحكمة، فرفض زوجها وأسرته تسجيل الطفل ووسط محاولات متكررة من أسرة والدة زياد أصر والده على عدم تسجيله أو استخراج شهادة ميلاد له، فتركته الأم وتزوجت وأنجبت من زوجها الجديد، وبلغ زياد 11 عامًا دون أن يكون له وجود في السجلات الرسمية.

ونشأ الطفل وترعرع في منزل جدته لأمه ويعمل بائع خضروات على عربية «كارو»، مقابل 20 جنيهًا يوميًا ينفقها على احتياجاته هو وجدته من طعام وشراب وملابس، حيث يعيشان معًا في منزل صغير قديم بسيط يكاد يخلو من الأساس.

واستقبل قسم شرطة أبشواي الطفل، مساء أمس لبحث الطرق القانونية لحل مشكلته، وأكد المقدم محمد جلال زيدان مأمور مركز أبشواي، أنّه يجب أن تقوم الأم بتحرير محضر إثبات نسب طفلها لوالده، وتوضح فيه تعنت زوجها وعدم قيامه بتسجيل ابنه حتى الآن رغم بلوغه الحادية عشر من عمره، متطوعًا بتوفير محامي على نفقته الخاصة لرفع القضية أمام محكمة الأمور المستعجلة للانتهاء من حل المشكلة بسرعة، وتسجيل زياد واستخراج شهادة ميلاد له.

وطالب «زياد»، المسؤولين في الجهات المختلفة بالوقوف معه ومساندته حتى يتم استخراج شهادة ميلاد له، حيث أنّه يحلم بالذهاب إلى المدرسة مثل زملائه من نفس العمر الذين أصبحوا الآن في الصف الأول الإعدادي، ولكي يحصل على مؤهل ليجد فرصة عمل جيدة بدلًا من عمله كبائع خضروات.