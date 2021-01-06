«مصيلحي»: إنشاء مخازن إقليمية مميكنة لتوفير السلع الاستراتيجية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ،عن إقامة مخازن إقليمية متطورة تكون بمثابة مخزون استراتيجي لمختلف السلع التى يحتاجها المواطنون، وتوفير أرض بمساحة 2300 متر لاقامة مخازن عليها بشرق بورسعيد.

وأك مصيلحي أنه بصدد رفع مستوى كافة المخازن بالدولة وادخالها في منظومة مميكنة أسوة بتجربة بورسعيد وأشاد باستخدام المنظومة المميكنة فى الشركة العامة لتجارة الجملة ببورسعيد الأمر الذى يسهل إمداد البقالين بالسلع التموينية قبل بداية الشهر الجديد وتوفير كافة السلع بأسعار تناسب حاجة السوق

وأوضح الوزير، خلال زيارته لبورسعيد، اليوم، أنه يهدف إلى مناقشة التجار بشأن ما يجب أن يكون عليه سوق الخضار الجديد ومدى توافق الأسعار سواء جملة أو نصف جملة أو تجزئة، حتى لا تحدث أزمة.

وأشاد الوزير بدور محافظة بورسعيد في تبنيها مبادرة إنشاء أسواق حضارية توفر الوقت وهالك الخضروات من خلال عرضها بطريقة مميزة وخدمة منضبطة بالإضافة إلى محطة معالجة لتجميع باقي الخضروات غير المباعة وإعادة تدويرها.

وطالب المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا التى يعانى منها العالم ودعا المواطنين لمزيد من العمل والانتاج لاستمرار تنمية وتطوير الدولة

كان وزير التموين واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفقدا اليوم الأربعاء، مجمع الأسواق الحضاري الجديد «بازار بورسعيد»، تمهيدا لافتتاحه الفترة المقبلة.

رافقهم خلال الجولة الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتورة امل عصفور عضو مجلس النواب وحسن عمار عضو مجلس النواب .واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

وأشاد الوزير، بما يحويه البازار من أسواق لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم، وإنشائه على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق الأسماك الحديث، ليشكل الاثنان معا مركزًا تجاريًا لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، في إطار تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقام البازار على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم، ومحلات للمخبوزات، بالاضافة إلى 4 فروع بنوك، و8 مطاعم دورين.

ووصل المصيلحي إلى بورسعيد لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية وافتتاح المركز التمويني التكنولوجي المطور بمدينة بورفؤاد، وكان في استقباله بديوان المحافظة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمناقشة عدد من ٠القضايا والملفات ومن بينها حماية المستهلك، والمراكز التموينية المتطورة، والأسواق الحضارية التي تشهدها المحافظة.