ضبط 4851 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون واللوائح على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، لتسيير الحركة المرورية، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 4851 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1894 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و193 مخالفة للسير دون تراخيص، و28 مخالفة لشروط التراخيص، و34 مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.