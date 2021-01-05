رجال المرور.. جنود مجهولة على الطرق السريعة وقت الشبورة (فيديو)

منذ بدء الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، ومع حلول المساء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، تلجأ الإدارة العامة للمرور لغلق عدد من الطرق السريعة والكبرى، حفاظا على سلامة قائدي السيارات والمسافرين على هذه الطرق، لانعدام الرؤية بشكل كلي، بسبب الشبورة.

لكن الغلق لا يشمل ضباط المرور المتواجدين في خدمات أمنية مرتكزة أو متحركة، فقد تقع حالة طارئة، تضطرهم لقيادة موكب على الطريق للتأمين، وهو ما حدث صباح أمس، حين استجابت الإدارة العامة لمرور الشرقية، لاستغاثة من مالك مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية بالصالحية.

مش عارفين نتحرك:

البداية كانت ببلاغ تقدم به مالك مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية بالصالحية، لقسم شرطة الصالحية، بوجود 4 سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من إسطوانات الأوكسجين المقرر توجهها لعدد من المستشفيات بالقاهرة، ونظرا لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية لم تتمكن السيارات من التحرك.

استجابة سريعة:

وفور تلقي البلاغ تم إخطار مدير الإدارة العامة لمرور الشرقية، حيث انتقلت على الفور سيارات من الإدارة، ورافقت السيارات المحملة باسطوانات الأكسجين، وأمنت لها الطريق أثناء الشبورة، عن طريق السير أمامها بمسافات، حتى تم توصيل السيارات إلى المستشفيات بالقاهرة.

مفهوم الأمن الشامل:

كل ما حدث يُعد التطبيق الأمثل لمفهوم الأمن الشامل، الذي تحرص عليه أجهزة وزارة الداخلية، ومن أهم أركانه الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية، وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية وضمان وصولها فى الوقت المناسب للمستشفيات وأماكن العلاج على مستوى الجمهورية.

خطة «الشبورة»:

وتلتزم الإدارة العامة للمرور وأفرعها بالمحافظات، بتطبيق خطة مواجهة الشبورة، التي تتمثل في غلق الطرق التي تشهد شبورة، ويتم وضع حواجز لإحكام الغلق، حرصا على سلامة المواطنين المسافرين عبر الطرق، فضلا عن التمشيط المستمر للتأكد من إحكام الغلق.

ويقول العقيد مدحت اليمني، الضابط بالإدارة العامة للمرور، إنهم يتابعون الطرق السريعة يوميا، وفى حال وجود شبورة كثيفة، يتم إخطار غرفة عمليات الإدارة والقيادة، باستحالة القيادة الآمنة، ثم يتم الغلق. وأضاف أنه في حال الشبورة الخفيفة يتم تفويج السيارات تباعا، وتسليمها لقسم المرور التالي على الطريق.

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نقاط الرصد:

ويقول المقدم أحمد نور الدين، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إنه يتم دراسة توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ويتم نشر الخدمات المرورية على الطرق وتعيين «نقاط رصد» لمعرفة أقصى تأثير للشبورة على الطرق السريعة والصحراوية، وتنتشر الخدمات على أماكن حاكمة، وتبقى الخدمات فى مكانها حتى لو أن الشبورة غير مؤثرة.

تعليمات القيادة خلال الشبورة:

تهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات، اتباع إرشادات معينة أثناء القيادة في الشبورة، ومنها:

- إضاءة جميع أنوار السيارة مع عدم استخدام «النور العالي».

- استخدام أنوار الانتظار حتى تكون السيارة مرئية للغير.

- فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف المياه بداخلها.

- استخدام مساحات المطر مع آلة التنبيه، ليشعر الغير بوجودك.

- الحذر من السير في منتصف الطريق، وعدم التخطي بالسيارة.

- تجنيب السيارة لأقصى يمين الطريق، حال تعطلها لا قدر الله.