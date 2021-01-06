يتيح مركز معلومات النيابة العامة بإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، خدمات نيابات المرور، من خلال الموقع الرسمي الخاص به، وهي خدمة تتيح الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة، إضافة إلى الاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة إلكترونيا.

وكانت الحكومة المصرية وجّهت اهتمامها في الشهور القليلة الماضية لتعزيز الخدمات الإلكترونية، في إطار خطة ميكنة مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العاليم أجمع، بالتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك للحد من انتشار الفيروس، ويقدم الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، لتسهيل إجرائها إلكترونيا دون الذهاب إلى الهيئات والمؤسسات.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خطوات معرفة مخالفات المرور 2021 في مصر برقم السيارة والرقم القومي، وفقا لما حددته إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون التابعة للنيابة العامة، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

خطوات معرفة مخالفات المرور 2021 في مصر برقم السيارة والرقم القومي

ـ تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا.

ـ الضغط على أيقونة خدمات المرور.

ـ تحديد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية.

ـ اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

ـ إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة، من خلال كتابة الرقم القومي، نوع الرخصة، المحافظة التابع لها وحدة التراخيص، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

ـ يظهر على الشاشة رقم الرخصة، وإجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة.

ـ تحديد طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات.

ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، حال الموافقة عليها، اضغط موافق.

ـ استكمال تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.

ـ تحديد طريقة السداد سواء كانت إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدا عند الاستلام.