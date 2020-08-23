خطوات سداد الفواتير عن طريق منافذ السداد الإلكتروني

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة السداد النقدي وغير النقدي لقيمة فواتير الكهرباء، عبر منافذ السداد الإلكتروني في مختلف أنحاء الجمهورية.

المستندات المطلوبة لسداد فواتير الكهرباء

- بيانات الحساب، وهي مدونة في إيصال فاتورة الكهرباء.

أماكن توافر خدمة دفع فواتير الكهرباء

- تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك.

الفترة الزمنية للاستجابة لطلب دفع فواتير الكهرباء

يتم الاستجابة فورا بعد انتهاء إجراءات السداد للرسوم المطلوبة.

الرسوم المطلوبة لسداد فواتير الكهرباء

- تحديد رسوم رمزية طبقا للشركة مقدمة الخدمة.

منافذ سداد فواتير الكهرباء

الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر www.eehc.gov.eg لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

- 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".

- فوري:

120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الإماراتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK)، عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store)·

مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)·

تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

- يمكن لسكان القاهرة الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات للعملاء، نشره على play store بتقديم (3) خدمات وهي (إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

- يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي "إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة".

وبالنسبة لشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع:

- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن).

- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهي "مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".

وجار حاليا التوسع في استخدام تطبيق سهل في (App Store - Play Store) شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـNFC (الشحن عن طريق الهاتف المحمول)، باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية NFC من خلال شركة التوزيع المعنية (بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل).