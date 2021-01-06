التحفظ على 40 أسطوانة أكسجين في حيازة صاحب محل بويات بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية، صاحب محل حدايد وبويات بمركز قطور، اليوم، لقيامه ببيع أسطوانات الأوكسجين بالسوق السوداء، وعثرت المباحث على كمية كبيرة من الأسطوانات في حيازته، مستغلا احتياج المواطنين لها في ظل جائحة كورونا التي تمر بها البلاد.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد علوان مدير المباحث الجنائية، يفيد بشن العقيد وليد العيسوي رئيس مباحث التموين، حملات مكثفة لكشف المتلاعبين بأسطوانات الأوكسجين، إثر ورود معلومات باستغلال صاحب محل حدايد وبويات أزمة الأوكسجين في جلب الأسطوانات وتخزينها وبيعها مقابل مبالغ كبيرة.

وتمكن صباط مباحث التموين من ضبط صاحب المحل والتحفظ على 40 أسطوانة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارا بإيداع الأسطوانات المضبوطه بمديرية الصحة في الغربية لاستخدامها داخل المستشفيات الحكومية.

وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وامرت بحجز المتهم علي ذمة التحريات.