صور.. رئيس مدينة قطور بالغربية يتفقد تجهيز لجان جولة "إعادة النواب"

تفقد هاني علي مصطفى، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم، برفقة الدكتور عبدالفتاح عبده، مدير الإدارة التعليمية بالمركز، مقرات اللجان الانتخابية، وأماكن مبيت قوات الأمن بمدرسة قطور الثانوية المشتركة.

وتابع "مصطفي" أعمال تجهيز 35 سريرا، وتركيب بوابة تعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية، وعمل أسهم إرشادية للناخبين، وفرش سجاد وتجهيز المطبخ الخاص بقوات التأمين، في اطار الاستعداد لانتخابات جولة الإعادة المقرر إجراءها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا موسعا، بحضور اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة آخر استعدادات المحافظة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، المقرر عقدها يومي 7 و8 ديسمبر الجاري.

بدأ المحافظ الاجتماع بشكر الحاضرين على مجهودهم في نجاح المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدا ضرورة اتباع الإجراءات كافة، التي اتخذت في المرحلة الأولى، من تجهيز المقار بالأثاث اللازم للقائمين على العملية الانتخابية طوال فترة الانتخابات، وتطهير المقار قبل وفي أثناء وبعد عملية التصويت، وتوفير مواد التطهير والتعقيم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأدوات والمستلزمات كافة، خلال المرحلة الثانية.

كما عرضت مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، وقطاع المعاهد الأزهرية، آخر استعداداتها؛ إذ كلف المحافظ كل رئيس هيئة بالمرور للتأكد من توافر متطلبات نجاح العملية الانتخابية كافة.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمدن بمراجعة أعمال الإنارة والنظافة خارج المقار الانتخابية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة وهيئة الإسعاف ومديرية الأمن.

وأشار "رحمي" إلى ضرورة مراجعة مقرات مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية، وتوفير سبل الراحة كافة لهم، وتكليف إدارة الرصد بتواجد جميع العاملين وعددهم 480 موظفا في جميع اللجان الانتخابية، لرصد أي ملاحظات قبل وفي أثناء العملية الانتخابية.

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تجرى في محافظة الغربية، داخل 1159 لجنة، لاستقبال 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا.