بعد «الخارجية».. إدارة سوهاج التعليمية تعلن ضياع ختم النسر

أعلنت إدارة سوهاج التعليمية، فقدان ختم شعار الجمهورية الخاص بمدرسة نجع الغوائم الإعدادية بنات، والتابعة لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وذلك عبر إعلان نشر في إحدى الصحف القومية في عدد اليوم الأربعاء 6 يناير 2020.

حمل عنوان أشياء مفقودة

وجاء في الإعلان الذي حمل عنوان «أشياء مفقودة»، أنه «فقد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمدرسة نجع الغوائم الإعدادية بنات، التابعة لإدارة سوهاج التعليمية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج».

ضياع ختم النسر بوزارة الخارجية

وأعلنت وزارة الخارجية في أكتوبر الماضي ضياع ختم النسر الخاص بها، عبر إعلان في الأشياء المفقودة.

وأعلنت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية، عن فقد البصمة رقم 13533 والخاصة بخاتم شعار الجمهورية.

وجاء هذا الإعلان في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف القومية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.