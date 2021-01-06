إطلاق خدمة فوري لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع بـ11 شركة

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّه في إطار جهود الوزارة للتيسير على المواطنين، جرى تفعيل خدمة فوري لشحن العدادت مسبقة الدفع دون الحاجة للتوجه إلى مركز خدمة العملاء، في 11 شركة تابعة للشركة القابضة، وهي: «مياه الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بني سويف، المنيا، المنوفية، أسيوط، البحر الأحمر، جنوب سيناء، محافظات القناة، والقليوبية»، موضحا أنّ إجمالي عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب 16 مليون مشترك تقريبا.

خطة لتغيير العدادات المعطلة

ووضعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، خطة لتغير العدادات المعطلة، بأخرى مسبقة الدفع، من خلال تركيب 2.2 مليون عداد حتى 30/6/2022.

تطبيق قراءاتي للهاتف المحمول

وأطلقت الشركة القابضة تطبيق «قراءتي» للهاتف المحمول مؤخرا، والذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك للشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية، كما اتاحت خدمة السداد الإلكتروني لفواتير مياه الشرب، من خلال تطبيق الهاتف المحمول 125 بـ10 شركات تابعة، وذلك ضمن خطة الشركة القابضة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين.