وزيرة الهجرة تحتفل بعيد الميلاد: كل سنة ومصر طيبة وفرحانة وآمنة

احتفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعيد الميلاد المجيد، وكتبت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»: «بهجة عيد الميلاد في قلوب الناس المستعدة لاستقباله، المؤمنة بأن ربنا موجود حتى في عز القلق والخوف والارتباك وحتى الحزن، المطمئنة إن كل ما يعمل يعمل للخير للذين يحبون الله، ميلاد السيد المسيح فرح وسلام داخلي لقلوبنا، كل سنة ومصر طيبة وفرحانة وآمنة».

ببقى قائد لزمايلي الوزراء في الكاتدرائية في احتفالات عيد الميلاد

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج قد تحدثت في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق عن طقوس احتفالات مجلس الوزراء خلال العيد، «إحنا بنقعد في قصص الصيام وقصص الأكل الفطاري ولا أكل الصيامي، ولازم يمشوا ورايا.. ها صايمة، ها هتأكلي، أنت أكلتي أهو جبنة يعني فاطرة، وكلام من هذا القبيل، وفي الحقيقة أنا بعمل المثل في رمضان خلال صيامهم، إنما بتبقى جميلة وأنا واقفة معاهم في الكاتدرائية يوم العيد بالليل، ويمكن الناس تعرف أننا في الكنيسة بنقعد ونقف، ونقف ونقعد، فبكون أنا بالنسبة لباقي الوزراء زي القائد في هذا الأمر، يشوفوني أقف يقفوا، أقعد يقعدوا، وبيقوا مركزين معايا، أنا ببقى مبسوطة ومبسوطة لانبساطهم كمان، وسعيدة أنهم معايا بيشاركوني في العيد بالكاتدرائية».

بحضر في الكنيسة الاحتفالات الخاصة بالعيد قبل الوزارة

وكشفت وزيرة الهجرة أن أول من تقوم بمهاتفته يوم العيد، هي والدتها وبعدها مباشرة حماتها لأنهما بمعزة متساوية لديها، حد وصفها، أما أكثر اتصال تنتظره وتسعد به، هو اتصال نجلها الأكبر رامي الذي يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعمل بها.

وقالت مكرم إنها تحضر مع قداسة البابا تواضروس في الكاتدرائية يوم عيد الميلاد، كوزيرة مصرية بالحكومة المصرية، ولكنها أيضا كانت تحضر في الكنيسة الاحتفالات الخاصة بالعيد قبل توليها الوزارة.