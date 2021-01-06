«تعليم الكبار»: إعلان محافظة القاهرة دون أميين قريبا

قال الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إنّ جائحة فيروس كورونا تسببت في إغلاق 50 ألفا من فصول محو الأمية في مصر، منذ ظهور الجائحة، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية تنفذ إجراءات قوية للتصدى للفيروس، وقريبا جدا سيتم إعلان القاهرة بلا أمية وتصل إلى الصفر الافتراضي.

وأضاف عمري، خلال احتفالية اليوم العربي لمحو الأمية، تحت شعار «التجارب العربية الرائدة في تعليم وتعلم الكبار في ظل جائحة كورونا»، عبر فيديو كونفرانس، أنّ الهيئة قدمت مناهج للطلاب ذوي القدرات الخاصة وهذه تجربة رائعة تمت في محافظة الجيزة، وأيضا حقيبة من خلال جامعة الدول العربية لتعليم ملايين النازحين واللاجئين، منوها بأنّ الهيئة تسعى لتقديم تعليم متميز للكبار لمحو أميتهم.

وأشار عمري، إلى أنّ هناك استراتيجية سيتم تنفيذها خلال الفترة المبلة لإعلان الوطن العربي بلا أمية خلال 10 سنوات، موضحا أنّ مصر ستكون بلا أمية قبل حلول عام 2030.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نعمة جعجع، مديرة البرنامج الوطني لتعليم الكبار بدولة لبنان، أنّ لبنان يشهد معاناة في برامج التعليم والتعلم عن بعد في ظل تحديات وتداعيات كورونا، منها مشكلات في الكهرباء وشبكة الإنترنت، حالت دون تقدم لبنان في ملف تعليم وتعلم الكبار: «التحول للهواتف الذكية، بحيث يتم وضع أبليكشن على الهاتف الخلوي يمكن الشخص من الدخول عليه».

وقالت نعمة، إنّ التطبيق يفسح المجال للراغبين في التعلم، وسيكون مجانا للطلاب، ونسعى إلى تعزيز قدرات المستهدفين من برامج محو الأمية.

ونوهت الدكتورة غدير فنون، رئيس قسم التعليم غير النظامي في وزارة التربية والتعليم بفلسطين، بأنّ الأزمات مثل كورونا، لها وجه إيجابي، منها تضافر الجهود ورفع الهمم وتحقيق النجاحات، موضحة أنّ التعليم كان مغلق في فترة بسبب كورونا، وجرى تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا وبعض التطبيقات الأخرى مثل زووم، وجرى تمكين المعلمين فيها بشكل كبير، وتدريب جميع الطواقم العاملين في فصول وبرامج محو الأمية.

وأشارت خلال احتفالية اليوم العربى لمحو الأمية، تحت شعار «التجارب العربية الرائدة في تعليم وتعلم الكبار في ظل جائحة كورونا»، عبر الفيديو كونفرانس، إلى أنّ العاملين تلقوا تدريبات كبيرة ومكثقة، موضحة أنّ الامتحانات في محو الأمية تمت بنجاح، والدراسة في فصول الأمية تستمر لمدة عامين.