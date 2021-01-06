%10 نسبة إشغال أسرّة كورونا بمستشفيات جامعة أسيوط

كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات بشأن مواجهة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق باستعداد المستشفيات الجامعية لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بمواجهة الوباء.

واوضح أنه تم تجهيز أماكن لعزل المرضى بالمستشفى الرئيسي وكذلك الرعاية المركزة وإعداد جداول الطواقم الطبية ووسائل الوقاية، فضلاً عن توفير مخزون احتياطي من الأكسجين، بجانب مستشفى الراجحي، مؤكداً عدم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وأوضح «الجمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 78 سريرًا مخصصًا لعزل مرضى كورونا بجانب 30 سريرًا في الرعاية مركزة، مشيراً إلى أن هناك خطة للتوسع أيضاً، بجانب تجهيز مستشفى الراجحي في حال الاحتياج إليها لاقدر الله في المراحل المقبلة.

ولفت إلى أن نسب الإشغالات بالمستشفيات حوالي 10% من الأماكن المخصصة لمرضى كورونا، منها 4 بالرعايات المركزة و13 مريضًا بالعزل العادي، إضافة إلى تخصيص منطقة عزل للأطفال المصابين بالفيروس بمستشفى الأطفال .

«الجمال»: لم يُطرح سيناريو الدمج لامتحانات الفصلين الدراسيين

وبشأن الامتحانات، أوضح رئيس جامعة أسيوط، أن ما يتم تداوله عن دمج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 /2021 بالفصل الثاني، غير وارد، ولم يُطرح نهائياً من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً ان الامتحانات ستعقد في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، وأن العمل يسير خطوة بخطوة وفقاً لمستجدات الأمور وما يتم رصده على أرض الواقع.

وتابع رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة قطعت منذ بداية أزمة كورونا العام الماضي شوطاً كبيراً في التعامل مع نظام التعليم عن بعد، حيث رُفعت غالبية المناهج الدراسية على المنصات التعليمية، مؤكداً أن الجامعة مستعدة لجميع الاحتمالات والسيناريوهات أو المستجدات المتعلقة بكورونا.

وذكر أن الجامعة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية كاملة لمجابهة فيروس كورونا منذ الاعلان عنها، حيث يُجرى دورياً التعقيم والتطهير اللازم لمختلف المنشآت الجامعية.