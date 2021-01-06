غلق كامل لـ«دير سانت كاترين» لمواجهة فيروس كورونا

أصدر دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بيانًا، اليوم، أعلن فيه غلق كامل للدير، وعدم استقبال الزائرين أو تواصل الرهبان مع أي شخص خارج الدير، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الرهبان ورواد مدينة سانت كاترين، وأوضح البيان أن قرار الغلق ساري من اليوم ولحين اشعار أخر.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن قرار الغلق جاء ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة و رهبان الدير.

وأشار رئيس المدينة إلى اقتصار إقامة قداس عيد القيامة على الرهبان فقط، لافتًا إلى أنه سيجري امداد رهبان الدير باحتياجاتهم الغذائية وسط إجراءات احترازية حرصًا على صحتهم.

جدير بالذكر أن دير سانت كاترين كان أعلن غلق كنيسة دير سانت كاترين ومتحف الأيقونات فقط منذ بداية جائحة فيروس كورونا، مع فتح مسار الرحلة إلى الدير، والسماح للسياح بزيارة بئر النبي موسي، وشجرة العليقة.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء اليوم حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة، وكثفت مديرية الأمن من التواجد أمنى حول محيط جميع الكنائس بكافة مدن المحافظة، للحد من التكدس داخل الكنائس، وجرى غلق كافة الطرق المؤدية إلى الكنائس ووضع بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقات، وتعقيم محيط الكنائس وداخلها قبل انطلاق صلاة القداس.

كما تم تمشيط محيط جميع الكنائس، ونشر قوات تأمين من الجيش و الشرطة في المحيطة الكنائس، إضافة إلى نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق المؤدية للكنائس، وترك حرم أمان مناسب بمحيط جميع الكنائس، ووضع كاميرات مراقبة على أسطح الكنائس بكافة الاتجاهات، ونشر ضباط و رجال أمن سريين لضبط أي مشتبه به.