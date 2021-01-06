استشاري جراحة بإنجلترا: سلالة كورونا الجديدة ليست أكثر خطورة من الأولى

قال الدكتور رأفت خلف جندي، استشاري الجراحة في ستافورد بإنجلترا، إن الوضع من ناحية عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في بريطانيا سيء للغاية، مشيراً إلى أن السلالة الجديدة من كورونا ليست أكثر خطورة من السلالة القديمة فهي تنتشر بسرعة فقط لكن لا تسبب مرض أكثر خطورة وبالتالي عدد المواطنين الذين يدخلوا المستشفيات وعدد الوفيات غير مرتفع.

لم تلجأ إنجلترا لفتح المستشفيات الميدانية حتى الآن

وأضاف جندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي، على فضائية Dmc، أنه حتى الآن لم تلجأ إنجلترا لفتح المستشفيات الميدانية لأن المستشفيات الإنجليزية وما زالت قادرة على استيعاب كل الحالات.

سيتم تطعيم 13 مليون مواطن خلال 4 أو 5 أسابيع

وتابع أن «الأمل حالياً أن إنجلترا من الممكن أن تتغلب على هذه الصعوبة عن طريق التطعيمات التي تسير حتي الآن بوتيرة سريعة في إنجلترا وهناك أمل أنه في خلال 4 أو 5 أسابيع سيتم تطعيم 13 مليون مواطن، وفي هذه الحالة تستطيع إنجلترا إلغاء قرار الإغلاق العام التي حدثت».

الخوف من «الفاكسيل» ليس موجود كثيراً في إنجلترا

وأشار، إلى أن الخوف من الفاكسيل ليس له أي أساس علمي، والخوف منه ليست موجودة في إنجلترا مثلما تتواجد في بعض الدول الأخري، لذلك هناك إقبال كبير على التطعيمات، «حتي الآن الناس كلها بتقبل على التطعيم بأعداد كبيرة ومستنينه».