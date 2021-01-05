شمال سيناء تخفض العمالة بنسبة 50٪ لمواجهة فيروس كورونا

أصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارا بتخفيض العمالة بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات، بنسبة 50٪ بالتناوب بين الموظفين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، خلال اجتماع تنفيذي مصغر، اليوم، بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية، أن القرار لا ينطبق على مديري المديريات والإدارات المختلفة.

وأضاف أن القرار تستثني منه المديريات والجهات ذات الطبيعة الخاصة مثل التربية والتعليم والصحة والكهرباء والمياه ومرفق الإسعاف، حيث تم تفويض مديري تلك الجهات بتنظيم العمل بتلك المرافق بما يضمن انتظام العمل فى الخدمات المتنوعة المقدمة للمواطنين.

وحذر المحافظ من تواجد العاملين والمواطنين فى مختلف المصالح الحكومية دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى إلغاء الإجازات الاعتيادية والعارضة، مشددا على توقيع الجزاءات حال غياب الموظف خلال الأسبوع الذي يعمل به، ووجه إلى منع التجمعات أو إقامة فاعليات أو أنشطة فضلا عن الأفراح وسرادقات العزاء.

وطالب بتطبيق غرامات علي المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بالتنسيق بين مجالس المدن ومأموري أقسام الشرطة، مشددا علي قيام مجالس المدن بتطبيق التباعد بين البائعين فى مختلف أسواق المحافظة، وتفعيل التعليم عن بعد خلال الفترة الحالية وتدشين حملات توعوية لتعريف المواطنين بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بجانب فتح أماكن جديدة في مراكز المحافظة للقاح كورونا.

أ