مبادرات لدعم مرضي كورونا بأسطوانات الأكسجين في طوخ

شهدت مدينة ومركز طوخ عددا من المبادرات لمواجهة أزمة فيروس كورونا في الموجة الثانية من خلال توفير المهمات والمستلزمات وأسطوانات الأكسجين للمرضي والأهالي بجانب التدخل السريع لحل مشكلة مسشتفى حميات طوخ حيث تسبب تسرب المياه بالمستشفى في تأثر عددا من الغرف مما أدي إلى غلقها وتقليص عدد الأسرة في المستشفى الذي يعمل في فرز وكشف حالات فيروس كورونا .

وعاينت لجنة من مجلس مدينة طوخ والإدارة الهندسية مكان تسرب المياه وتم إعداد تقرير مفصل بشأنه تمهيدا لإصلاحه في أقرب وقت وعودة الأسرة للعمل بكامل طاقاتها من جديد حيث يمثل المستشفى الظهير الوحيد والملجأ في التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا في وقت يخضع فيه المستشفي المركزي لأعمال التطوير.

فيما أطلق النائب مصطفي النفيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بالقليوبية مبادرة لدعم المستشفي حيث زار يرافقه النائب أسامة حسانين عن مستقبل وطن عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها لتلبية إحتياجاتها من المستلزمات الطبية للمساعدة مع الدولة يدا بيد في مكافحة فيروس كورونا

وأضاف أنه فور مشاهدته للتسرب وما خلفه من أزمة في نقص عدد الأسرة إلى النصف تواصل فورا مع المحافظة ومجلس المدينة مشيرا إلى إنهاء الأزمة فورا وتم إرسال لجنة من الإدارة الهندسية لحل الامر.

وأكد «النفيلي»، أن الوطن في محنة ويجب علي الجميع أن يقف بكل ما أوتي من جهد خاصة وأن الدولة لا تدخر جهدا في مكافحة كورونا وسخرت إمكانياتها لذلك.

فيما أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن طوخ وقها، عن توزيع 100 أنبوبة أكسجين بالمنظم الخاص بها على قري الدائرة في إطار مواجهة الموجة الثانية من كوفيد 19 ضمن المشاركة المجتمعية.

وقال «بدوي»، إن النواب والدولة والقطاع الصحي يعملون في فريق واحد لحماية المواطنين وتوفير إحتياجاتهم في ظل أزمة كورونا مؤكدا إستعداده الكامل للتدخل لتوفير أي مستلزمات في ظل الازمة لرعاية أهالينا بكل قري الدائرة وحمايتهم.