مطرانية ببا تبدأ قداس عيد الميلاد مبكرا بإجراءات احترازية مشددة

أعلن الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا جنوب بني سويف، ترأسه قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بمدينة ببا، من الساعة الثامنة حتى العاشرة والنصف مساءً.

وأشار إلى أنه منعًا للتزاحم سيُصلى في غالبية كنائس الإيبارشية قداسين، الأول من الخامسة حتي الثامنة مساءً، والثاني من الثامنة حتى العاشرة والنصف مساء، بنسبة حضور 25 % من مساحة الكنيسة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات، وذلك في ضوء القرارات التي اتخذتها الإيبارشية لدعم جهود الدولة المصرية لمجابهة وباء كوورنا المستجد، في ضوء زيادة أعداد المصابين بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وكانت مطرانية ببا أصدرت عددًا من القرارات التي من شأنها تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها اعتذار جميع كنائس الإيبارشية عن استقبال المهنئين بالأعياد والاكتفاء بالاتصال التليفوني، وتعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكل الأنشطة الكنسية، وإقامة قداس عيدي الميلاد والغطاس بنسبة حضور 25% من سعة الكنيسة، مع إمكانية إقامة أكثر من قداس في كل كنيسة، وتوجيه عدد من الدعوات لكل أسرة لحضور القداسات بما يضمن مشاركة الجميع، على أن تنتهي الصلوات في ليلة رأس السنة وعيدي الميلاد والغطاس في تمام العاشرة مساء.

كما تضمنت القرارات إقامة صلاوات الجنازة بكاهن واحد وشماس واحد فقط، وأسرة المنتقل، ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن مع تعليق صلوات الثالث وغلق قاعات العزاء، وتقام صلوات الأكاليل بكاهن واحد وشماس واحد وما لا يزيد عن 20 شخصًا من أسرتي العروسين، وتعليق الدراسة بمعهد الأنبا اثناسيوس للدراسات المسيحية ومعهد البابا شنودة الثالث للألحان والتسبحة واستكمال الدارسة «أون لاين»، مع السماح بإتمام سرى المعمودية والعيرون بحضور كاهن واحد فقط وأربع أفراد من أسرة المعمد مع تعليق صلاة الحميم، كذلك يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني فقط.