مطرانية بني سويف تشارك بـ10 آلاف جنيه في "صكوك الأضاحي"

أعلنت مطرانية بني سويف، مساهمتها بـ 10 آلاف جنيه في صكوك الأضاحي، لمشاركة المسلمين فرحة عيد الأضحى المبارك والمشاركة في إدخال الفرحة والسعادة على الأسر.

وقالت المطرانية في بيان صادر عنها: "تحت رعاية نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها وفي إطار التعاون الوثيق بين ايبارشية بني سويف ومجمع عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، قام القس اسطفانوس سليمان والقس اثناسيوس فوزي بزيارة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، مساء أمس الثلاثاء، حيث كان في استقبالهم المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المجمع وفضيلة الشيخ أحمد عبد العال أمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز".