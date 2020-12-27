مطرانية ببا تعتذر عن استقبال المهنئين بالأعياد وتعلق الأنشطة الكنسية

أعلنت مطرانية ببا ببني سويف عن اعتذار جميع كنائس الإيبارشية عن استقبال المهنئين بالأعياد والاكتفاء بالاتصال التليفوني، وتعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكل الأنشطة الكنسية حتى 31 يناير، على أن يقام قداس عيدي الميلاد والغطاس بنسبة حضور 25% من سعة الكنيسة مع إمكانية إقامة أكثر من قداس في كل كنيسة.

جاء ذلك على خلفية اجتماع بعض كهنة مجمع الإيبارشية بحضور الأنبا إسطفانوس أسقف ببا وسمسطا والفشن، وبعد أخذ جميع الآراء وكذلك رأي الأطقم الطبية، في إطار متابعة الكنيسة المستمرة لمدى انتشار فيرس كورونا هذه الأيام.

كما أعلنت المطرانية عن توجيه عدد من الدعوات لكل أسرة لحضور القداسات بما يضمن مشاركة الجميع، على أن تنتهي الصلوات في ليلة رأس السنة وعيدي الميلاد والغطاس في تمام العاشرة مساء.

كما أقر الاجتماع إقامة صلاوات الجنازة بكاهن واحد وشماس واحد فقط، وأسرة المنتقل، ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن مع تعليق صلوات الثالث وغلق قاعات العزاء، وتقام صلوات الأكاليل بكاهن واحد وشماس واحد وما لا يزيد عن 20 شخصا من أسرتي العروسان.

تعليق الدراسة بمعهد الأنبا اثناسيوس للدراسات المسيحية

كما أقر الاجتماع تعليق الدراسة بمعهد الأنبا اثناسيوس للدراسات المسيحية ومعهد البابا شنودة الثالث للألحان والتسبحة واستكمال الدارسة أون لاين، مع السماح بإتمام سرى المعمودية والعيرون بحضور كاهن واحد فقط وأربع أفراد من أسرة المعمد مع تعليق صلاة الحميم، كذلك يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني فقط.

كما أقر الاجتماع أنه في حال انتشار الفيروس بشكل ملحوظ داخل أي بلد يتم رفع تقدير الموقف للمطرانية لاتخاذ قرار الغلق، مع التزام الجميع باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بكل دقة، مع تكليف لجنة إدارة الأزمة لفيروس كورونا باستئناف أعمالها فورا وتقديم الخدمة للجميع.