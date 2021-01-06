تحسن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي في مستشفى العزل بأكتوبر

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، تحسن حالته الصحية بعد خروجة من العناية المركزة بمستشفى العزل بأكتوبر، وكتب أدمن الصفحة عبر فيس بوك: «تحسن واستقرار كبير جداً في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، الإعلامي وائل الإبراشي غير موجود على جهاز تنفس صناعي، ومتواجد بغرفة عادية داخل المستشفى وفي أقرب وقت سوف يخرج من المستشفى بعد تماثله للشفاء التام ويعود إلى جمهوره ومحبيه».

وانتشرت مؤخرا شائعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، ما أثار قلق الجميع، وهو ما دفع الصفحة الرسمية للإعلامي إلى أن تنفي تلك الأخبار وتوضح أن حالته استقرت داخل مستشفى زايد التخصصي، بعدما دخل العناية المركزة منذ أيام، نتيجة تدهور الحالة الصحية له.

وعبرت أسرة الإبراشي عن انزعاجها من شائعة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، بالموجة الثانية.

وأصدرت أسرة الإبراشي بياناً من خلال الصفحة الرسمية للإعلامي عبر موقع «فيسبوك»، جاء نصه كالآتي: «بناء علي رغبة الأسرة، هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، والتي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط».تضمن البيان: «الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة».

ومن جانبه طمأن الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم حلقة الثلاثاء الماضي من برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «الأولى»، الجمهور ومتابعي البرنامج على الحالة الصحية للإبراشي، الذي أصيب بفيروس كورنا مؤخرا، ويقدم الحسيني البرنامج بدلا منه، مؤكدا أن حالته تتماثل للشفاء.

وقال الحسيني، «قبل ما ابدأ مع حضرتكم الفقرات، خليني برضه أطمنكم على أن الأستاذ وائل الإبراشي، بإذن الله ماشي في تحسن وتعافي، وربنا يديله يارب كل الصحة والخير والعافية ويعود إلى برنامجه سالم غانم