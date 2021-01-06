مصرع سيدة حامل وإصابة زوجها إثر سقوط تروسيكل في حفرة بالمحلة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها إثر سقوط تروسيكل كانا يستقلانه في حفره كبيرة بقرية دخميس التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بورود بلاغ من الأهالي بسقوط تروسيكل كان يستقله رجل وزوجته «الحامل» وتدعى زهيرة إبراهيم حمدان 37 عاما، في حفرة مكشوفة في منتصف الطريق العام، ما أسفر عن مصرعها وجنينها وإصابة زوجها.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة الكبرى برئاسة العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة إلى مكان الحادث للتحقيق.

وتبين أن الحفرة نتيجة لأعمال إصلاح كسر في ماسورة مياه منذ شهرين، ولم تردم حتى الآن.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع كشف الطب الشرعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.