إغلاق 90 منشأة وتحرير 3577 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بالفيوم

أسفرت الحملات التي نفذتها الأجهزة التفتيشية بمحافظة الفيوم، على مدار الـ3 أيام الأخيرة، للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عن إغلاق 90 منشأة مختلفة، ما بين مطاعم ومقاهي ومحلات تجارية وورش صناعية، ومراكز للدروس الخصوصية، بالإضافة إلى تحرير 3577 محضراً لعدم ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز محافظة الفيوم حملات مكثفة، بالتنسيق مع رجال الشرطة ومسئولي المرافق وإدارات المرور، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية والسائقين والمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات، تفعيلاً للقرارات الوزارية، بشأن المتابعة الدورية للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات بوسائل المواصلات ومواقع الخدمات وتجمعات المواطنين، حرصاً على سلامتهم، وتجنباً للإصابة أو العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملات استهدفت متابعة التزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمحال التجارية والورش، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بجانب التأكد من الالتزام بساعات العمل المقررة، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى الحملات على مراكز الدروس الخصوصية، فضلاً عن التأكد من التزام السائقين ومستقلي سيارات الأجرة من ارتداء الكمامات.

وأضاف المتحدث أن الحملات أسفرت عن غلق 52 كافتيريا ومطعم، لمخالفة القرارات الوزارية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي للمرتادين، بجانب غلق 19 ورشة ومحلاً تجارياً، للعمل في غير الأوقات المقررة، إضافة إلى غلق 19 مركزاً للدروس الخصوصية، فضلاً عن تحرير 3577 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة للسائقين ومستقلي سيارات الأجرة، من خلال الحملات المشكلة من الأجهزة التنفيذية ومديرية أمن الفيوم.

وكشف أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، عن أنه تم شن عدد من الحملات، على مدار 3 أيام، أسفرت عن غلق 16 كافتيريا، بواقع 10 كافتيريات بالمدينة و6 بقرى المركز، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وتقديم "الشيشة"، إضافة إلى غلق 14 مطعماً، بواقع 9 مطاعم بمدينة الفيوم، و5 مطاعم بقرى المركز، لعدم الالتزام بوسائل الحماية الشخصية وعدم ارتداء الكمامات، فضلاً عن غلق 4 محال تجارية وإحدى الورش للعمل في غير الأوقات المحددة لذلك.

وفى السياق نفسه، أكد مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، أن الحملات، التي جرى تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أسفرت عن إغلاق 8 كافتيريات بمدينة أبشواي لتقديم الشيشة للمرتادين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، فضلاً عن غلق ملهى ليلى بقرية "شكشوك"، لمخالفة القرارات الوزارية، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى تحرير 133 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات من قبل السائقين ومستقلي سيارات الأجرة.

وفي سياق متصل، أوضح كمال سلومة، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، أنه تم شن عدد من الحملات، بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي ورجال الشرطة، أسفرت عن غلق كافتيريتين، إحداهما بقرية "الحامولي"، والأخرى في "الشواشنة"، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتقديم الشيشة للمرتادين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى تحرير 290 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات بمدينة يوسف الصديق والشواشنة.

كما أوضح ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية، أنه تم على مدار الأيام الثلاثة الماضية، القيام بعدد من الحملات بالتنسيق مع مسئولي المرافق والمرور، ونجحت الحملات في غلق 7 كافتيريات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتقديم الشيشة للمرتادين، وغلق 4 ورش للعمل في غير الأوقات المحددة، وغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية، وغلق عدد 5 حضانة أطفال، لعدم الالتزام بالقرارات الوزارية والإجراءات الوقائية والاحترازية، مما يعرض حياة الأطفال للخطر، بجانب تحرير 139 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات للسائقين والمواطنين.