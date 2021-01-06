إغلاق 90 منشأة وتحرير 3577 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بالفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
05:56 م | الأربعاء 06 يناير 2021
غلق محل في الفيوم
أسفرت الحملات التي نفذتها الأجهزة التفتيشية بمحافظة الفيوم، على مدار الـ3 أيام الأخيرة، للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عن إغلاق 90 منشأة مختلفة، ما بين مطاعم ومقاهي ومحلات تجارية وورش صناعية، ومراكز للدروس الخصوصية، بالإضافة إلى تحرير 3577 محضراً لعدم ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة.
وشنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز محافظة الفيوم حملات مكثفة، بالتنسيق مع رجال الشرطة ومسئولي المرافق وإدارات المرور، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية والسائقين والمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات، تفعيلاً للقرارات الوزارية، بشأن المتابعة الدورية للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات بوسائل المواصلات ومواقع الخدمات وتجمعات المواطنين، حرصاً على سلامتهم، وتجنباً للإصابة أو العدوى بفيروس كورونا.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملات استهدفت متابعة التزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمحال التجارية والورش، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بجانب التأكد من الالتزام بساعات العمل المقررة، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى الحملات على مراكز الدروس الخصوصية، فضلاً عن التأكد من التزام السائقين ومستقلي سيارات الأجرة من ارتداء الكمامات.
وأضاف المتحدث أن الحملات أسفرت عن غلق 52 كافتيريا ومطعم، لمخالفة القرارات الوزارية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي للمرتادين، بجانب غلق 19 ورشة ومحلاً تجارياً، للعمل في غير الأوقات المقررة، إضافة إلى غلق 19 مركزاً للدروس الخصوصية، فضلاً عن تحرير 3577 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة للسائقين ومستقلي سيارات الأجرة، من خلال الحملات المشكلة من الأجهزة التنفيذية ومديرية أمن الفيوم.
وكشف أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، عن أنه تم شن عدد من الحملات، على مدار 3 أيام، أسفرت عن غلق 16 كافتيريا، بواقع 10 كافتيريات بالمدينة و6 بقرى المركز، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وتقديم "الشيشة"، إضافة إلى غلق 14 مطعماً، بواقع 9 مطاعم بمدينة الفيوم، و5 مطاعم بقرى المركز، لعدم الالتزام بوسائل الحماية الشخصية وعدم ارتداء الكمامات، فضلاً عن غلق 4 محال تجارية وإحدى الورش للعمل في غير الأوقات المحددة لذلك.
وفى السياق نفسه، أكد مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، أن الحملات، التي جرى تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أسفرت عن إغلاق 8 كافتيريات بمدينة أبشواي لتقديم الشيشة للمرتادين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، فضلاً عن غلق ملهى ليلى بقرية "شكشوك"، لمخالفة القرارات الوزارية، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى تحرير 133 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات من قبل السائقين ومستقلي سيارات الأجرة.
وفي سياق متصل، أوضح كمال سلومة، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، أنه تم شن عدد من الحملات، بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي ورجال الشرطة، أسفرت عن غلق كافتيريتين، إحداهما بقرية "الحامولي"، والأخرى في "الشواشنة"، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتقديم الشيشة للمرتادين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى تحرير 290 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات بمدينة يوسف الصديق والشواشنة.
كما أوضح ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية، أنه تم على مدار الأيام الثلاثة الماضية، القيام بعدد من الحملات بالتنسيق مع مسئولي المرافق والمرور، ونجحت الحملات في غلق 7 كافتيريات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتقديم الشيشة للمرتادين، وغلق 4 ورش للعمل في غير الأوقات المحددة، وغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية، وغلق عدد 5 حضانة أطفال، لعدم الالتزام بالقرارات الوزارية والإجراءات الوقائية والاحترازية، مما يعرض حياة الأطفال للخطر، بجانب تحرير 139 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات للسائقين والمواطنين.