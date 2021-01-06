نائب محافظ الفيوم يتفقد تبطين «بحر الجرجبة» ومخرات السيول

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقه المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أعمال تبطين بحر الجرجبه، بنطاق قريتى الغرق والحجر التابعتين لمركز إطسا، اليوم، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، وعدد من مسؤولي إدارتي الري والزراعة بإطسا، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأنّ جولة نائب المحافظ التفقدية لأعمال تبطين بحر الجرجبة، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال، والأعمال الجاري تنفيذها، للتأكد من نسب الإنجاز بالمشروع على أرض الواقع.

كما شملت الجولة تفقد مواقع مخرات السيول المزمع تنفيذها بطريق أسيوط الغربي، لتصريف مياه السيول حال هطول الأمطار، إضافة لتفقد أعمال رصف وتطوير طريق أسيوط الغربي بنطاق قرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا.

ومن جهته، قال وكيل وزارة الموارد المائية والري أنّ أعمال تبطين بحر الجرجبة بطول 12,95 كم، وتم طرحها عن طريق وزارة الموارد المائية والري، لتخدم 7571 فدانًا، بنطاق قريتي الغرق والحجر التابعتين لمركز إطسا، مُضيفًا أنّ الأعمال مقسمة على قطاعين، القطاع الأول من الفم بداية من عزبة عبدالغني حتى عزبة الخمسين التابعين لقرية الغرق بطول 6,95 كم، بتكلفة 18 مليونًا و726 ألف جنيه، وتخدم 3981 فدانًا، والقطاع الثاني يبدأ من الكيلو 6,95 بداية من عزبة الخمسين حتى قرية المحمودية التابعة للوحدة المحلية بقرية الحجر، بطول 6 كم، بتكلفة 16 مليونًا و842 ألف جنيه، ويخدم 3590 فدانًا.

وأشار وكيل وزارة الري إلى أنه يتم بالتوازي مع أعمال تبطين بحر الجرجبة أعمال تبطين جنبيات المجاري المائية التي تتفرع منه بطول 21,8 كم، بتكلفة 58 مليون جنيه، لافتًا إلى أنّ جميع الأعمال ستنتهي خلال العام المالي 2021/ 2022، مؤكدًا أنّ أعمال التبطين التي تتم ببحر الجرجبة تُساهم في حل مشكلة نقص مياه الري ببحر الجرجبة وخاصة بالنهايات، والقضاء على هادر مياه الري ومنع التعديات عليها.