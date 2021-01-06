نائب محافظ الفيوم يتفقد تبطين «بحر الجرجبة» ومخرات السيول
كتب:
أسماء أبو السعود
02:00 م | الأربعاء 06 يناير 2021
نائب محافظ الفيوم يتفقد تبطين بحر الجرجبة ومخرات السيول بالطريق الغربي
تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقه المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أعمال تبطين بحر الجرجبه، بنطاق قريتى الغرق والحجر التابعتين لمركز إطسا، اليوم، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، وعدد من مسؤولي إدارتي الري والزراعة بإطسا، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأنّ جولة نائب المحافظ التفقدية لأعمال تبطين بحر الجرجبة، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال، والأعمال الجاري تنفيذها، للتأكد من نسب الإنجاز بالمشروع على أرض الواقع.
كما شملت الجولة تفقد مواقع مخرات السيول المزمع تنفيذها بطريق أسيوط الغربي، لتصريف مياه السيول حال هطول الأمطار، إضافة لتفقد أعمال رصف وتطوير طريق أسيوط الغربي بنطاق قرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا.
ومن جهته، قال وكيل وزارة الموارد المائية والري أنّ أعمال تبطين بحر الجرجبة بطول 12,95 كم، وتم طرحها عن طريق وزارة الموارد المائية والري، لتخدم 7571 فدانًا، بنطاق قريتي الغرق والحجر التابعتين لمركز إطسا، مُضيفًا أنّ الأعمال مقسمة على قطاعين، القطاع الأول من الفم بداية من عزبة عبدالغني حتى عزبة الخمسين التابعين لقرية الغرق بطول 6,95 كم، بتكلفة 18 مليونًا و726 ألف جنيه، وتخدم 3981 فدانًا، والقطاع الثاني يبدأ من الكيلو 6,95 بداية من عزبة الخمسين حتى قرية المحمودية التابعة للوحدة المحلية بقرية الحجر، بطول 6 كم، بتكلفة 16 مليونًا و842 ألف جنيه، ويخدم 3590 فدانًا.
وأشار وكيل وزارة الري إلى أنه يتم بالتوازي مع أعمال تبطين بحر الجرجبة أعمال تبطين جنبيات المجاري المائية التي تتفرع منه بطول 21,8 كم، بتكلفة 58 مليون جنيه، لافتًا إلى أنّ جميع الأعمال ستنتهي خلال العام المالي 2021/ 2022، مؤكدًا أنّ أعمال التبطين التي تتم ببحر الجرجبة تُساهم في حل مشكلة نقص مياه الري ببحر الجرجبة وخاصة بالنهايات، والقضاء على هادر مياه الري ومنع التعديات عليها.