محافظ الفيوم يأمر بتشكيل لجنة "رد الشيء لأصله" بمشروعات المرافق

محافظ الفيوم يأمر بتشكيل لجنة "رد الشيء لأصله" بمشروعات المرافق
الأنصاري: خطة الرصف العام الحالي تشمل 47 طريقا بإجمالي 82 كيلومترا
كتب:
أسماء أبو السعود
07:22 م | الإثنين 04 يناير 2021
محافظ الفيوم يُشكل لجنة لاستلام جميع مشروعات رد الشئ لأصله
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن وعدد من مديري المديريات، اليوم الاثنين، لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات الرصف بالخطة الإضافية القديمة، والخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2020/ 2021.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد حسن، وكيل وزارة الطرق والكباري، والمهندس محمد مصطفى، مدير عام الصيانة بهيئة الطرق والكباري، والمهندسة نجلاء حسوبة، وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، إضافة إلى مدير عام الطرق بالفيوم، ومدير عام إدارة التخطيط بالمحافظة، ومسئولي مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والتليفونات.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ المحافظ استمع، خلال الاجتماع، إلى تقرير مفصل من وكيل وزارة الطرق والكباري، حول موقف الطرق التي يجري رصفها بمختلف أنحاء المحافظة، ضمن الخطة الإضافية القديمة، والخطة الاستثمارية الجديدة، وقرر تشكيل لجنة للتأكد من "رد الشيء لأصله"، بعد الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المرافق.
ووجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، بنقل معدات الرصف الموجودة بمجلس مدينة الفيوم إلى مديرية الطرق، لتسهيل الأعمال وإنجازها في أسرع وقت ممكن، كما كلف رئيس مدينة الفيوم بسرعة إعداد مقايسة لعمل بلدورات بشارع السد العالي بعد الانتهاء من رصفه، كونه أحد مداخل المدينة الرئيسية، وكذلك إجراء رفع مساحي للميدان الكائن بالشارع جهة الطريق الدائري، للوقوف على أعمال التطوير اللازمة له، وتكليف إحدى الجهات بتنفيذها.
كما شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ كافة أعمال الرصف وفقاً للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية، بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، والانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية قبل بدء عملية الرصف، مع وضع أولوية للطرق الرابطة بين المراكز، وكذلك الطرق التي بدأ العمل في رصفها، والطرق الحيوية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة لاستلام جميع المشروعات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وكشف محافظ الفيوم عن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق للعام المالي الحالي، وتشمل 47 مشروعاً، بإجمالي أطوال 82.3 كيلومتر، بتكلفة إجمالية 218 مليون جنيه، مشيراً إلى بدء أعمال الرفع المساحي لعدد 37 مشروعاً منها، بتكلفة 193.4 مليون جنيه، كما وجه المحافظ السكرتير العام المساعد بتوفير ماكينة لتخطيط الطرق التي يتم رصفها، وسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق الدائري حول مدينة الفيوم، وتجميل الجزيرة الوسطى بالطريق، للحفاظ على الشكل الجمالي.
ولفت المتحدث باسم محافظة الفيوم إلى أنّ الاجتماع ناقش أيضاً خطة رد الشيء لأصله، وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استغلال المبالغ المالية المخصصة لرد الشيء لأصله بمديرية الطرق ومجالس المدن، في صيانة ورصف الطرق بمختلف المراكز، قبل 30 يونيو القادم، مشيراً إلى أنّ جميع أعمال رد الشيء لأصله بمشروعات البنية التحتية، ستقوم باستلامها لجنة مشتركة من مديرية الطرق والهيئة العامة للطرق والإدارات الهندسية بمجالس المدن وكلية الهندسة والمستشار الهندسي للمحافظة، مُشدداً على ضرورة الالتزام بالكود المصري في تنفيذ الأعمال، وعدم شروع أي جهة في تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية على اللجنة المشكلة بهذا الشأن.