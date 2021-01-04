محافظ الفيوم يأمر بتشكيل لجنة "رد الشيء لأصله" بمشروعات المرافق

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن وعدد من مديري المديريات، اليوم الاثنين، لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات الرصف بالخطة الإضافية القديمة، والخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2020/ 2021.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد حسن، وكيل وزارة الطرق والكباري، والمهندس محمد مصطفى، مدير عام الصيانة بهيئة الطرق والكباري، والمهندسة نجلاء حسوبة، وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، إضافة إلى مدير عام الطرق بالفيوم، ومدير عام إدارة التخطيط بالمحافظة، ومسئولي مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والتليفونات.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ المحافظ استمع، خلال الاجتماع، إلى تقرير مفصل من وكيل وزارة الطرق والكباري، حول موقف الطرق التي يجري رصفها بمختلف أنحاء المحافظة، ضمن الخطة الإضافية القديمة، والخطة الاستثمارية الجديدة، وقرر تشكيل لجنة للتأكد من "رد الشيء لأصله"، بعد الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المرافق.

ووجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، بنقل معدات الرصف الموجودة بمجلس مدينة الفيوم إلى مديرية الطرق، لتسهيل الأعمال وإنجازها في أسرع وقت ممكن، كما كلف رئيس مدينة الفيوم بسرعة إعداد مقايسة لعمل بلدورات بشارع السد العالي بعد الانتهاء من رصفه، كونه أحد مداخل المدينة الرئيسية، وكذلك إجراء رفع مساحي للميدان الكائن بالشارع جهة الطريق الدائري، للوقوف على أعمال التطوير اللازمة له، وتكليف إحدى الجهات بتنفيذها.

كما شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ كافة أعمال الرصف وفقاً للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية، بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، والانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية قبل بدء عملية الرصف، مع وضع أولوية للطرق الرابطة بين المراكز، وكذلك الطرق التي بدأ العمل في رصفها، والطرق الحيوية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة لاستلام جميع المشروعات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وكشف محافظ الفيوم عن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق للعام المالي الحالي، وتشمل 47 مشروعاً، بإجمالي أطوال 82.3 كيلومتر، بتكلفة إجمالية 218 مليون جنيه، مشيراً إلى بدء أعمال الرفع المساحي لعدد 37 مشروعاً منها، بتكلفة 193.4 مليون جنيه، كما وجه المحافظ السكرتير العام المساعد بتوفير ماكينة لتخطيط الطرق التي يتم رصفها، وسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق الدائري حول مدينة الفيوم، وتجميل الجزيرة الوسطى بالطريق، للحفاظ على الشكل الجمالي.

ولفت المتحدث باسم محافظة الفيوم إلى أنّ الاجتماع ناقش أيضاً خطة رد الشيء لأصله، وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استغلال المبالغ المالية المخصصة لرد الشيء لأصله بمديرية الطرق ومجالس المدن، في صيانة ورصف الطرق بمختلف المراكز، قبل 30 يونيو القادم، مشيراً إلى أنّ جميع أعمال رد الشيء لأصله بمشروعات البنية التحتية، ستقوم باستلامها لجنة مشتركة من مديرية الطرق والهيئة العامة للطرق والإدارات الهندسية بمجالس المدن وكلية الهندسة والمستشار الهندسي للمحافظة، مُشدداً على ضرورة الالتزام بالكود المصري في تنفيذ الأعمال، وعدم شروع أي جهة في تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية على اللجنة المشكلة بهذا الشأن.