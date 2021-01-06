الصحفيين: اتفاق مع تكنوكلينك على التحليل والكشف عن كورونا بتخفيضات

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، على الاتفاق مع معامل وعيادات «تكنوكلينك»، المتخصصة، لتقديم تسهيلات وتخفيضات تتراوح بين «صفر» نفقات للصحفي، والخصم بنسبة 80% للصحفيين وأسرهم من أعضاء النقابة والمتدربين، موضحا أن هذا الاتفاق يأتي مع أزمة تأخر الاشتراكات الحالية.

وقال عبدالمجيد، في عرضه لتفاصيل الاتفاق، إنه يكتفي بالتحويل للتحاليل المبدئية للأجسام المضادة، التي يوصي بها الأطباء لمن يعاني أعراض اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على أن تلك التحاليل مؤشر على وجود أجسام مضادة من عدمه، وليس عاملًا حاسمًا.

العرض يشمل المتدربين وأسرهم

وأضاف عبدالمجيد، وفق الاتفاق يحصل الصحفي على خدمة الكشف الطبي بجميع التخصصات، نظير كوبون العلاج فقط وقيمته 50 جنيهًا، المتوافر مع مشتركي مشروع العلاج، فيما لا يتحمل الصحفي أو أي من أفراد أسرته نفقات مالية، بذات الأسعار المتفق عليها على أن يسترد الزميل تلك القيمة عند الاشتراك بالمشروع.

صفر تكلفة وتخفيضات تصل لـ80%

وأوضح عبدالمجيد، أنه تمسك خلال التفاوض بضرورة أن يحصل الصحفي وأسرته من النقابيين غير المشتركين في مشروع العلاج، وكذلك المتدربين في الصحف من غير النقابيين على نسب الخصم ذاتها، التي تصل إلى 80%، ووافقت إدارة تكنوكلينك، وأرسلت ما يفيد الموافقة في خطابين لضياء رشوان نقيب الصحفيين، ولرئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.