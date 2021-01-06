الصحفيين: اتفاق مع تكنوكلينك على التحليل والكشف عن كورونا بتخفيضات
كتب:
أحمد البهنساوى
06:46 م | الأربعاء 06 يناير 2021
أيمن عبد المجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، على الاتفاق مع معامل وعيادات «تكنوكلينك»، المتخصصة، لتقديم تسهيلات وتخفيضات تتراوح بين «صفر» نفقات للصحفي، والخصم بنسبة 80% للصحفيين وأسرهم من أعضاء النقابة والمتدربين، موضحا أن هذا الاتفاق يأتي مع أزمة تأخر الاشتراكات الحالية.
وقال عبدالمجيد، في عرضه لتفاصيل الاتفاق، إنه يكتفي بالتحويل للتحاليل المبدئية للأجسام المضادة، التي يوصي بها الأطباء لمن يعاني أعراض اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على أن تلك التحاليل مؤشر على وجود أجسام مضادة من عدمه، وليس عاملًا حاسمًا.
العرض يشمل المتدربين وأسرهم
وأضاف عبدالمجيد، وفق الاتفاق يحصل الصحفي على خدمة الكشف الطبي بجميع التخصصات، نظير كوبون العلاج فقط وقيمته 50 جنيهًا، المتوافر مع مشتركي مشروع العلاج، فيما لا يتحمل الصحفي أو أي من أفراد أسرته نفقات مالية، بذات الأسعار المتفق عليها على أن يسترد الزميل تلك القيمة عند الاشتراك بالمشروع.
صفر تكلفة وتخفيضات تصل لـ80%
وأوضح عبدالمجيد، أنه تمسك خلال التفاوض بضرورة أن يحصل الصحفي وأسرته من النقابيين غير المشتركين في مشروع العلاج، وكذلك المتدربين في الصحف من غير النقابيين على نسب الخصم ذاتها، التي تصل إلى 80%، ووافقت إدارة تكنوكلينك، وأرسلت ما يفيد الموافقة في خطابين لضياء رشوان نقيب الصحفيين، ولرئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.