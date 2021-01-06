الصحفيين: صرف العلاوات الخمس في فبراير.. ومقر مؤقت لحل أزمة التأمينات

اتفق ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، واللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على تسوية 30 حالة تأمينية للاعضاء مع موعد صرف معاش فبراير المقبل، فضلا عن توفير مقر مؤقت بالنقابة للجنة تأمينات لحل مشاكل التأمينات المتوقفة للصحفيين، من الصحف الحزبية المغلقة والخاصة المتوقفة والمفصولين والمستقيلين من صحف قائمة.

وأعلن النقيب في بيان عنه اليوم، أنّ العام 2020 انتهى بتعاون وثيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وليبدأ العام الجديد لتأكيده وجني ثماره على محورين رئيسيين: الأول: يخص ضم العلاوات الخمس لمعاشات العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال.

وأوضح رشوان، أنّ التعاون المتواصل بين النقابة والهيئة طوال الشهور الأخيرة، أسفر عن وصول عدد الحالات التي تم تسويتها نهائيا إلى نحو 8300 حالة حصلوا جميعا على حقوقهم، وتبقى نحو 30 حالة فقط أرسلتها النقابة للهيئة القومية للتأمين لتسويتها كاملة، ومن المتوقع أن يتم هذا مع موعد صرف معاشات شهر فبراير المقبل.

وتابع: ثانيا: بالنسبة للتأمينات المتوقفة للصحفيين، من الصحف الحزبية المغلقة والخاصة المتوقفة والمفصولين والمستقيلين من صحف قائمة، والتي بدأت النقابة مشاوراتها بشأنها مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ عدة شهور، انتهت إلى صدور قرار رئيس ومجلس إدارة الهيئة بإعادة فتح الملفات التأمينية للفئات الثلاث من الصحفيين المشار إليها سابقا، دون حاجة لمؤسسات صحفية أغلقت أو توقفت أو انتهت علاقتهم الوظيفية بها.

ولفت إلى أنّه خلال الشهور السابقة، تم إنشاء ربط إلكتروني دائم بين قواعد البيانات بالهيئة والنقابة بحضور لجنة من المختصين بالهيئة للنقابة، لتمكين أعضاء النقابة من المعرفة الدقيقة بأوضاعهم التأمينية، بما يساعد على حلها.

لجنة تأمينات بمقر مؤقت في النقابة

وأضاف رشوان، أنّه جرى الاتفاق أول أمس مع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على إجرائين أخيرين لإنهاء مسألة التأمينات لفئات الزملاء المشمولين بالقرار المشار إليه مع بداية العام الجديد، وهما:-

الإجراء الأول: إيفاد لجنة فنية من الهيئة مقيمة بمقر مؤقت بالنقابة، لتستقبل فرادى وضمن الشروط الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، ووفق جدول زمني سيتم إعلانه لاحقا، كل الصحفيين المضارين من مشكلة التأمينات، وطرح حزمة من الاختيارات على كل منهم وفقا لحالته لتصحيح أوضاعه التأمينية حسب اختياره وظروفه.

الإجراء الثاني: منح اللجنة السابقة صلاحية نقل كل الملفات التأمينية الخاصة بالزملاء المشمولين بالقرار من مكاتب التأمينات التابعين لها جغرافيا، إلى مقر التأمينات المؤقت بالنقابة، لإنهاء كل ملف منها فوريا بعد اتخاذ واستيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة، وتقديم النقابة التسهيلات التي قد يحتاجها الزملاء لهذا.

حل أزمة التامينات خلال شهرين

وأكد نقيب الصحفيين في النهاية، أنّه من المتوقع وبالاتفاق مع اللواء جمال عوض وحسب تصور مبدئي للجدول المقترح للقاءات الزملاء الصحفيين مع اللجنة الفنية، أن تنهي اللجنة عملها بحل المشكلات التأمينية للصحفيين خلال شهرين من موعد بدء عملها والذي سيتم إعلانه في وقت قريب لاحق.