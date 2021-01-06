خبيرة أبراج: مواليد شهر مايو فرص الزواج لهم جيدة في عام 2021

قالت عزة العبادي، خبيرة الأبراج، إن مواليد شهر مايو ستكون لديهم حظوظ جيدة في عام 2021 وفرص الزواج لهم جيدة، ومن ينفصل منهم سيحدث ذلك بدون أي مشكلات كبيرة، فالأمور ستحل بهدوء، أما مواليد شهر يونيو فإن الأمور ستكون متعثرة منذ بداية العام، لكنها ستتحسن من بداية فصل الصيف، ويفضل إذا كانوا من راغبي السفر أن يأجلوه إلى النصف الثاني من العام، أما مواليد يوليو فإن الأمور ستتحسن لديهم مع بداية شهر ميلادهم، وسيكون لديهم تحسن في الجانب العاطفي وفرص جيدة للارتباط.

وأضافت خبيرة الأبراج، خلال استضافتها في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية dmc، أن مواليد شهر أغسطس لديهم حظوظ عاطفية ومادية جيدة، ولكن الأمور العملية غير مستقرة، لكن مع بداية الجزء الثاني من العام ستستقر الأمور، فيما سيكون عام 2021 عملي لمواليد شهر سبتمبر، وسيوفق مواليد هذا الشهر في الجانب المادي والعملي، أما على الجانب العاطفي فسيكون لديهم تسوية عاطفية.

وتابعت: «مواليد شهر أكتوبر غير مستقرين عاطفيا هذا العام لكن عمليا الأمور لديهم أفضل، وستتواجد لديهم عروض عمل أفضل، أما مواليد شهر نوفمبر فإن الأمور العملية غير مستقرة في الربع الأول من العام لكنها ستتحسن وستكون لديه فرص جيدة للارتباط، ولكن الانتباه على نفسه فيما يخص الجانب الصحي، أما مواليد شهر ديسمبر فهم محظوظين فبعد أول 3 أشهر من العام سيحصل على فرص عمل أفضل وفرص أيضا أفضل للارتباط المعطل».

وأردفت عزة العبادي: «المشترى وزحل والمريخ سيتجمعون معا في شهر فبراير، وهذا سيؤثر على مواليد برج الثور، ستكون فترة ضاغطة عليهم، أما المشترى يتراجع في أول 3 شهور في السنة، لذا فإن أول 3 أشهر في العام سيكونون مضغوطين، وعطارد سيتراجع بشكل متفاوت بعد أول 3 شهور في العام، وهذا يؤثر على وسائل الاتصال والمواصلات، مع تراجعات في التعليم وبعض التأجيلات فيه، وكذلك يجب الانتباه بالنسبة للأشخاص الذين سيجرون عمليات جراحية بشكل عام، والعمليات التجميلية، وهذا التراجع سيكون في شهور يونيو وسبتمبر ونوفمبر».