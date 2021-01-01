حفل تامر حسني واستضافة فنانين وخبراء أبراج.. قنوات المتحدة تحتفل بـ2021

احتفلت قنوات المجموعة المتحدة بالعام الجديد، بعدد من الحفلات والفقرات الترفيهية لمشاهدي قنوات المجموعة، وذلك بعدما عرضت حفل استقبال العام الجديد خلال عرض ألعاب نارية وموسيقى على كوبري «تحيا مصر».

وعرضت قنوات المجموعة احتفالية كبرى احتفالا بالسنة الجديدة، تضاهي الحفلات الكبرى التي تتم في دبي، ونيويورك، وسيدني وغيرها من عواصم العالم التي تحتفل برأس السنة الميلادية الجديد 2021.

ON: حفلة لتامر حسني

احتفلت قناة ON بالعام الجديد وأذاعت حفلة للفنان تامر حسني، كما أذاعت حلقة برنامج «الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، واستضافت خبيرة التارو، بسنت يوسف، والتي تحدثت عن توقعاتها للعام الجديد.

dmc: كارمن سليمان وبهاء سلطان ومصطفى حجاج

احتفلت قنوات dmc بالعام الجديد بحلقة جديدة من برنامج «صاحبة السعادة» استضافت فيها الفنانة كارمن سليمان والمطرب بهاء سلطان وقدما بعضا من أغانيهما القديمة والحديثة.

كما استضاف الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc» المطرب مصطفى حجاج، والذي قدم بعض الأغاني احتفالًا بالعام.

الحياة تستضيف عبير فؤاد والفنان بيومي فؤاد

واحتفلت قناة «الحياة» بالعام الجديد واستضاف الإعلامي محمد مصطفى شردي والإعلامية لبنى عسل، واستضافا الفنان بيومي فؤاد كما استضافوا خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

تمنى الفنان بيومي فؤاد، أن يكون العام الجديد 2021 أفضل على مصر والأمة العربية والإسلامية وكل الفنانين، ولا تكون مثل عام 2020 الماضي والذي عانى منه الكثير، كما أنه يري بأن عام 2013 كانت «سنة السعد» بالنسبة له، وفيها نجح في الظهور بمسلسل «الكبير أوي» بشخصية «الدكتور ربيع»: «ربنا حباني بشخصية جد، ولما بيطلع مني الهلس بيضحك جدا، وده اللي خلاني أتصدق لما بعمل الدراما».