المجتمعات العمرانية تتلقى 6450 طلبا لإثبات ملكية حيز «سفنكس الجديدة»

علمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية تلقت حتى الآن 6450 طلبا لإثبات الملكية داخل الحيز العمراني لمدينة سفنكس الجديدة، وأن الجهاز يعكف حاليا على عملية التسعير مقابل تحويل النشاط لبدء تطبيق آليات التعامل مع المواطنين سواء بالمقابل العيني أو المقابل الماالي.

وأشارت المصادر إلى أنه تم فتح 6 إعلانات حتى الآن لتلقي ملفات الملكية داخل الحيز العمراني للمدينة، ويجري العمل حاليا على الإعلان السادس، والذي تم غلقه أمس الأربعاء.

الجهاز يقوم حاليا بدراسة ترسية الأعمال لتنفيذ طريق بطول 16 كيلو مترا يربط بين طريق مصر/ إسكندرية الصحرواي، والطريق الدائري الإقليمي

وأوضحت المصادر لـ «الوطن» أن الجهاز يقوم حاليا بدراسة ترسية الأعمال لتنفيذ طريق بطول 16 كيلو مترا، يربط بين طريق «مصر/ إسكندرية الصحرواي، والطريق الدائري الاقليمي» للبدء في تنفيذه خلال أيام.

وتم إعتماد المخطط العام للمدينة بتاريخ 1 نوفمبر 2020 بإجمالي 77 ألف فدان، وتعد مدينة سفنكس الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع، وتمتد على طريق مصر - إسكندرية وتم إنشائها بقرار وزاري سنة 2018 بهدف تحقيق جزء من استراتيجية 2030 لزيادة المساحة العمرانية في مصر والقضاء على المناطق العشوائية.

وتم تخصيص أغلب الأراضي الموجودة في سفنكس الجديدة كنشاط زراعي، وتعمل وزارة الإسكان على تقنين الأراضي وإثبات ملكية حاجزيها قبل تحويلها إلى أراض سكنية.

وتضم المدينة خدمات عدة منها «مباني تجارية، مطار سفنكس الدولي، شبكات طرق، محطات مياه وصرف، وتقرب المدينة من المتحف المصري، ومنطقة الهرم، وبرج مراقبة جوية، و24 مبنى خدميا».

كان المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أعلن انتهاء فترة التقدم، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم (566) لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة ( 17513.26) فدان تعادل (73570288.52م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى ويرمز لها بالحرف (هـ) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد «مدينة سنفكس الجديدة»، أمس الأربعاء وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين لتقنين أوضاعهم.

وكان المهندس محمد أنور هلال، أعلن أنه تقرر أيضاً إعادة فتح باب التقدم لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم (61) لسنة 2019، بشأن إعادة تخصيص مساحة (59417.77) فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد سفنكس الجديدة وذلك حتى مساء أمس الأربعاء .

جهازاسفنكس استقبل جميع الطلبات بمقره الكائن بالكيلو 55 طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى

واستقبل جهاز مدينة سفنكس الجديدة، جميع الطلبات بمقره الكائن بالكيلو 55 طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى، على النموذج المُعد لذلك، والذي تم صرفه مجاناً، وتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة، وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلآ من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، حذر جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى معاملات غير قانونية.