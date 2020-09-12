تعرف على قيمة التصالح في مخالفات البناء بـ"سفنكس الجديدة"

أعلنت محافظة الجيزة القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء في مدينة سفنكس الجديدة.

وقالت المحافظة في بيان، إنه بالنسبة للاستخدام الزراعي لذو الواجهة المطلة على الطريق الصحراوي يكون سعر المتر السكني 600 جنيه، وللإداري 700 جنيه والتجاري 825 والخدمي 325 جنيها وللصناعي 225 جنيها.

وإذا كانت الواجهة لا تطل على الطريق الصحراوي يكون سعر المتر السكني 400 جنيه والإداري 475 جنيها والتجاري 575 والخدمي 425 جنيها والصناعي 200 جنيه.

أما إذا تم تغيير الاستعمال من زراعي لاستثماري للواجهة التي طل على الطريق الصحراوي يكون سعر المتر السكني 970 جنيها والإداري 1060جنيها والتجاري 1200 والخدمي 425 جنيها.

وإذا كانت الواجهة لا تطل على الطريق الصحراوي يكون سعر المتر السكني 775 جنيها والإداري 850 جنيها والتجاري 1000 والخدمي 350 جنيها.