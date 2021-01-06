مصرع عجوز إثر تسممها بـ«آيس كريم» في الدقهلية: أعطاه لها جارها

لقيت سيدة عجوز مصرعها، من قرية الدراكسة، التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر إصابتها بإعياء شديد، عقب تناولها آيس كريم، قدمه لها جارها، والذي نقلها للمستشفى، ثم حكت تفاصيل ما حدث، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول المدعوة سنية أنور جمعة رمضان، 60 سنة، ربة منزل، مصابة بحالة إعياء.

وبانتقال ضباط المباحث إلى المستشفى وسؤالها في محضر الشرطة، قررت أنه حال تواجد جارها ويدعى «أيمن إ. ا.»، 25 سنة، سائق، كان في ضيافتها، وأعطاها آيس كريم، وعقب تناولها شعرت بإصابتها بإعياء شديد ومغص، ونقلها في «التوك توك» خاصته، بصحبة زوجة نجلها إلى المستشفى.

وبسؤال زوجة نجلها المدعوة مي أحمد عبدالحميد، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات القرية، في محضر الشرطة، أيدت ذات المضمون.

وفِي وقت لاحق، توفيت السيدة العجوز، وورد تقرير المستشفى يفيد وفاتها نتيجة توقف عضلة القلب، وجاري التحقيق لبيان سبب الوفاة، واستدعي المتهم المذكور لسؤاله وبيان الحقيقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

وفي حادث آخر، تبلغ لمركز شرطة طلخا من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول كلا من نصحي منصور حسين خضر، 48 سنة، نجار مسلح، مصابا بقطع بأوتار وشرايين كف اليد اليسرى، ونجله محمد، 19 سنة، مبلط، مصابا بجرح قطعي بكف اليد اليمنى، يقيمان بقرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، إدعاء تعدي من آخرين.

وبانتقال الضباط لمكان البلاغ والفحص وسؤالهما، اتهما كلا من «هشام محمود. م. ع.»، 23 سنة، سائق، وصديقه «ن. ب.»، 23 سنة، سائق، يقيمان بذات القرية، لقيامهما بالتعدي عليهما بألة حادة «سكين»، بحوزة كلا منهما، وإحداث ما بهما من إصابات، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة، ولهو الأطفال.

وبتقنين الإجراءات، ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وبإرشادهما ضبطت الأداة المستخدمة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 171 لسنة 2021، جنح مركز شرطة طلخا، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.