مصرع عجوز خنقا وإصابة شخص وخسائر مادية.. محصلة 3 حرائق بالمحافظات

أسفرت 3 حرائق عن مصرع شخص مسن في منزله بالشرقية وإصابة آخر في الإسكندرية، بالإضافة لتلفيات وخسائر مادية في احتراق الشقة الثالثة في العمرانية بمحافظة الجيزة.

وصرحت النيابة العامة بمركز بلبيس، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن مسن لقي مصرعه أمس الأول الأربعاء، خنقا عقب نشوب حريق بمسكنه بشارع المتاجر في مدينة بلبيس، وبإجراء التحريات تأكد عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بشقة بالدور الأول علوي بعقار بشارع المتاجر مدينة بلبيس، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق، وتين أن الحريق تسبب في وفاة مسن يدعى "محمد. أ"، 86 عاما، اختناقا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفى فور شعوره باندلاع الحريق بسبب ماس كهربائي حاول الخروج من الشقة إلا أنه لم يتمكن من الحركة وشعر بالاختناق فحاول أن يستنجد بأي شخص من الخارج لكن صوته لم يساعده فلقى مصرعه مختنقا بالأدخنة المتصاعدة من الحريق.

وفي الإسكندرية قررت نيابة باب شرقى ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بشقة تسبب فى إصابة شخص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصاب عن الحريق، وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة بشارع ابراهيم البرنس متفرع من شارع الجواهر منطقة الحضرة ووجود مصاب، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وأسفر عن إصابة أحد الأشخاص.

وفي العمرانية بالجيزة، سيطرة أجهزة الحماية المدنية على حريق هائل بإحدى الشقق السكنية، والذي التهم محتوياتها دون وقوع وفيات أو إصابات، وتبين من تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأن التحريات الأولية تشير إلى أن سبب اندلاعه ماس كهربائي.