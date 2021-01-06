القليوبية تتلقى 220 ألف طلب تصالح وكفر شكر في المقدمة

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء تلقت حتي اليوم الأربعاء، 220 ألف و449 طلب، بمتحصلات مالية إجمالية بلغت مليار و237 مليون و516 ألف جنيه.

وأكد محافظ القليوبية، في تصريحات اليوم، أن المراكز التكنولوجية بمختلف مدن وقرى القليوبية مستمرة في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، في ضوء قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد المهلة حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وأوضح المحافظ ان مركز كفر شكر جاء في مقدمة مراكز المحافظة في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، بواقع 100 ألف و774 طلباً، حتى اليوم، يليه مركز طوخ مسجلاً 45 ألف و643 طلباً، ثم مركز الخانكة 39 ألف و390 طلباً، وبنها 34 ألف و578 طلباً، والقناطر الخيرية 24 ألف و936 طلباً، ثم مركز قليوب مسجلاً 24 ألف و636 طلباً، وشبين القناطر 16 ألف و513 طلباً.

وشدد "الهجان" على توفير كل سبل الراحة والإجراءات الاحترازية خلال تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، من خلال مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وسرعة إنهاء الإجراءات، حماية للمواطنين والعاملين.

وأوضح أنه سبق وقامت المحافظة بتشكيل لجنة للتخفيف عن المخالفين من أبناء القليوبية، مناشداً المواطنين بسرعة إنهاء التصالح في الوقت المحدد.

وأضاف انه يوجد لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية، مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة، من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي، والتي لا تتناسب مع قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضها على لجنة التقييم، لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم، بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين، لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.