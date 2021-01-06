عاجل.. جثامين المعتمرين تصل مطار القاهرة غدا

كشفت مصادر بالجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، لـ"الوطن"، موعد وصول جثامين المعتمرين المصريين ضحايا حادث السير في تبوك، وذلك في العاشرة صباح غد الخميس إلى مطار القاهرة الدولي.

وتتحرك جثامين 3 ضحايا للحادث من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية الساعة 8:55 بعد نقلها من مطار مدينة تبوك.

وأوضحت المصادر أن ذلك تم بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز الضحايا.

تجهيز جثامين ضحايا حادث المعتمرين المصريين بالسعودية

وكانت مصادر من الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية كشفت عن الانتهاء، اليوم، من تغسيل وتجهيز ضحايا حادث المعتمرين المصريين تمهيدا لنقلهم إلى مصر.

وأكدت المصادر أنه سيتم نقل الوفيات إلى مصر حيث تم نقلهم إلى مطار تبوك، المدينة التي وقع يها الحادث، وتمت الصلاة عليهم، وسيتم نقلهم إلى مطارة جدة تمهيدا لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي في أقرب رحلة ممكنة.

أسماء ضحايا حادث المعتمرين المصريين بالسعودية

وأكدت المصادر أن هناك 3 حالات وفاة سيتم نقلها لمصر. وحصلت "الوطن" على وثائق وأوراق حالة ضحايا رحلة المعتمرين التي راح ضحيتها عدد من المصريين بين وفيات ومصابين.

وبحسب الأوراق الرسمية تلك فإن عدد الوفيات من المصريين 3 هم هشام رجب محمد ونجله حازم وسيدة تدعى ياسمين حامد أحمد عبدالهادي، زوجة مقيم مصري في السعودية هو أحمد السيد أحمد.