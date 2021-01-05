عاجل.. القنصلية بالسعودية: نتابع عن كثب انقلاب حافلة بمعتمرين مصريين

في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة، تابعة لاحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية وعلى متنها 16 مصريا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

وبحسب بيان للقنصلية العامة، فإنها تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية، لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلي أرض الوطن، وللوقوف على ملابسات الحادث. كما تستمر في المتابعة والتواصل مع المصابين لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم.