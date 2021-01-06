«الوطن» تنشر أسماء ضحايا حادث المعتمرين المصريين بالسعودية

حصلت «الوطن» على وثائق وأوراق تخص ضحايا رحلة المعتمرين التي راح ضحيتها عدد من المصريين بين وفيات ومصابين في السعودية، وبحسب الأوراق الرسمية تلك فإن عدد الوفيات من المصريين 3، هم هشام رجب محمد ونجله حازم وياسمين حامد أحمد عبدالهادي، زوجة مقيم مصري هو أحمد السيد أحمد.

وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة تقل عددا من المعتمرين.

وكشف عباس عن أن الحادث وقع على بعد 310 كيلو مترات من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية وعلى متنها 16 من المواطنين المصريين، كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

كما ذكر بيان وزارة الخارجية أن القنصلية العامة المصرية في المملكة العربية السعودية، تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث.

ونوهت وزارة الخارجية إلى أن القنصلية العامة مستمرة في المتابعة والتواصل مع المصابين، لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم.