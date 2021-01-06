إصابة مواطنين في انفجار اسطوانة غاز داخل شقة بالإسكندرية

شهدت منطقة الجمرك، غرب مدينة الإسكندرية، انفجار اسطوانة غاز داخل إحدى الشقق السكنية، قبل قليل، أسفر عن إصابة شخصين، وتسبب في تحطم بعض جدران الشقة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بوقوع انفجار داخل شقة سكنية بالعقار رقم 8، حارة "خليل بك"، من شارع "إسماعيل صبري"، بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط القسم، رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انفجار اسطوانة غاز داخل شقة بالطابق التاسع علوي والأخير بالعقار المشار إليه، وأسفر الانفجار عن إصابة أحد الأشخاص من المقيمين بالشقة، وإصابة أحد الأشخاص، تصادف مروره في الشارع أمام العقار، نتيجة سقوط أجزاء من جدران الشقة، إثر حدوث موجة انفجارية.

وتبين أن المصابين إصابتهما طفيفة، وتم علاجهما بمحل الواقعة، دون أن تستدعي حالتهما نقلهما إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.