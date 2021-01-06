حملات مكبرة لرفع السيارات المتهالكة والمهملة بشوارع الإسكندرية.

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية عدة حملات بمختلف الأحياء، لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبي الطرق، تنفيذاً لقرار المحافظ، اللواء محمد الشريف، رقم 684 لسنة 2020 بهذا الشأن.

ويتضمن قرار المحافظ عدم الإفراج عن تلك السيارات إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة، وإثبات ملكيتها، وسداد الغرامة المقررة، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لعروس البحر المتوسط.

وفي هذا الصدد، شن حي وسط، برئاسة اللواء علاء يوسف، حملة مكبرة استهدفت منطقة باب شرق والعطارين، تمكنت من رفع عدد 9 سيارات متهالكة، و4 سيارات بمعرفة أصحابها، و5 سيارات بمعرفة اللجنة المختصة بالحي، وتم إيداعها وحدة التحفظ والإيداع بمنطقة أم زغيو.

وأوضح رئيس حي الجمرك، رجب عبد الرازق، أن الحملات التي تم تنفيذها في نطاق الحي، أسفرت عن رفع 13 سيارات متهالكة ومتروكة على جانبي الطريق، بشوارع "الفراهدة وعبد المنعم والخديوي"، أمام مسجد "المنير" بمنطقة "اللبان"، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للورش والمشروعات.

وقام حي المنتزة ثاني، برئاسة اللواء أشرف بهجت، بحملة مكبرة شملت شوارع "مصطفى كامل والنبوي المهندس والملك حفني والمعهد الديني وأبو قير"، حيث تم رفع 6 سيارات متهالكة ومتروكة على جانبي الطريق.

وفي سياق متصل، نفذ حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة على المراكز التعليمية لمنع التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد فيروس كورونا، حيث تمكنت الحملة من غلق وتشميع عدد 5 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة "مينا البصل".