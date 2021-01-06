أعلى شهادات ادخار ذات عائد ربع سنوي في 5 بنوك

يلجأ كثير من راغبي ادخار الأموال إلى البحث عن الطرق الأكثر أمانا للادخار وتوفير الأموال، لذلك تحرص العديد من البنوك على توفير شهادات الادخار ذات عوائد ربع سنوية ثابتة، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل ومميزات شهادات الادخار ذات العائد الربع سنوي الأعلى، وفق خدمة عملاء البنوك المختلفة، كالتالي:

بنك QNB الأهلي

يقدم بنك QNB الأهلي الشهادات الثلاثية الثابتة ذات العائد الربع سنوي بفائدة تصل إلى 11.25% من قيمة الشهادة، كالتالي:

مميزات الشهادة الثلاثية الثابتة

- تصل نسبة الفائدة وفق أسعار الفوائد الجديدة إلى 11.25% من قيمة الشهادة.

- يبدأ أقل مبلغ لشراء شهادة البريمو الربع سنوية من 1000 جنيه.

- يتم احتساب العائد الشهري بداية من الشهر التالي من شراء الشهادة.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من شراءها.

- مدة صلاحية الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

المصرف المتحد

يقدم المصرف المتحد الشهادات الماسية الربع سنوية ذات العائد 11.25 من قيمة الشهادة، بحد أدنى لشراء الشهادة 500 جنيه، كالتالي:

مميزات الشهادات الماسية

- تصل نسبة الفائدة وفق أسعار الفوائد الجديدة إلى 11.25% من قيمة الشهادة.

- يبدأ أقل مبلغ لشراء شهادة البريمو الربع سنوية من 500 جنيه.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من شراءها.

- مدة صلاحية الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

البنك العربي الإفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي الشهادات الثلاثية الثابتة ذات العائد الربع سنوي بفائدة تصل إلى 11.25% من قيمة الشهادة، كالتالي:

مميزات الشهادة الثلاثية

- تصل نسبة الفائدة وفق أسعار الفوائد الجديدة إلى 11.25% من قيمة الشهادة.

- يبدأ أقل مبلغ لشراء شهادة البريمو الربع سنوية من 5000 جنيه.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من شراءها.

- مدة صلاحية الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان الشهادات الثلاثية ذات العائد الربع سنوي بفائدة تصل إلى 11% من قيمة الشهادة، كالتالي:

مميزات الشهادة الثلاثية

- تصل نسبة الفائدة وفق أسعار الفوائد الجديدة إلى 11% من قيمة الشهادة.

- يبدأ أقل مبلغ لشراء شهادة البريمو الربع سنوية من 1000 جنيه.

- يتم احتساب العائد الشهري بداية من الشهر التالي من شراء الشهادة.

- تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض من البنوك بضمانها.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بمختلف أنواعها بضمان تلك الشهادة.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من شراءها.

- مدة صلاحية الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

- يمكن استردادها قبل مدة انتهاءها وفق الشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادات البريمو ذات العائد الربع سنوي بفائدة تصل إلى 11% من قيمة الشهادة، كالتالي:

مميزات شهادة البريمو الربع سنوية

- يتم احتساب العائد الشهري بداية من الشهر التالي من شراء الشهادة.

- تصل نسبة الفائدة وفق أسعار الفوائد الجديدة إلى 11% من قيمة الشهادة.

- تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض من البنوك بضمانها.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بمختلف أنواعها بضمان تلك الشهادة.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من شراءها.

- يمكن استردادها قبل مدة انتهاءها وفق الشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

- مدة صلاحية الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

- يبدأ أقل مبلغ لشراء شهادة البريمو الربع سنوية من 1000 جنيه.