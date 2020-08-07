أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على شهادات الادخار

يلجأ كثير من راغبي ادخار الأموال الخاصة بهم إلى شراء شهادات الادخار، حيث تتميز تلك الشهادات عن غيرها من طرق الادخار الأخرى بعوائدها الشهرية والسنوية والتي تتحدد وفق اتفاق صاحب الشهادة مع البنك، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمة أخبار البنوك، تفاصيل شراء عدد من الشهادات في عدد من البنوك، كالتالي:

شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

شهادة المجموعة "أ" ذات العائد المجمع

- يبدأ ثمن الشهادة من 100 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى 10 سنوات.

- يتم صرف العوائد بالنظام التراكمي.

- يصل سعر العائد إلى 10.75%.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين والأجانب المقيمين لمدة 5 سنوات ميلادية متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاص.

- يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

- يتم استرداد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة أشهر من اليوم التالي ليوم الشراء وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

شهادة المجموعة "ب"

- يبدأ ثمن الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى عام واحد.

- سعر العائد يصل إلى 13%، يتم صرفه بشكل دوري شهريا.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين لمدة 5 سنوات ميلادية متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاص.

- يتم استرداد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الأسمية، ويمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر من اليوم التالي ليوم الشراء وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

- يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

شهادة الادخار في بنك التعمير والإسكان

- يتم احتساب عائد سنوي 9.6% يضاف إلى رصيد المبلغ القائم بالشهادة "عائد تراكمي" ولا يصرف إلا في نهاية مدتها.

- مدة الشهادة تصل إلى 10 سنوات.

- يمكن الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات الائتمان بضمانها في حدود 90 % من قيمتها بأجراءات وعوائد ميسرة.

- للعميل الحق فى استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ شراء الوعاء الادخاري ويتم إعادة احتساب العائد وفقا لمدة الإيداع الفعلية.

شهادة الادخار ببنك عودة

- يقدم بنك عودة شهادات ذات عائد ثابت للأفراد وتتنوع مدتها بين 3 و4 و5 سنوات وتصدر بالجنيه المصري فقط بعائد تنافسي يصل إلى 10.50% سنويا.

- يقدم البنك شهادات ذات عائد متغير ومدتها 3 سنوات وتصدر بالجنيه المصري فقط.

- يقدم البنك شهادات ذات عائد تراكمي وتتنوع مدتها بين 3 و5 و6 و7 و10 سنوات وتصدر بالجنيه المصري فقط.

- يمكن استرداد الشهادات في أي وقت بعد مرور أول 6 أشهر وفق لجداول الاسترداد.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها الأسمية وفقا للشروط والأحكام التي يحددها البنك وبحد أدنى 2% فوق سعر العائد على الشهادة الضامنة.

شهادة الادخار ببنك HSBC

- يصل العائد السنوي إلى 12%.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات ومعفاة من الضريبة.

- إمكانية دفع العائد الشهري وإضافته إلى الحساب الجاري أو حساب الادخار الخاص بك.

- إمكانية الاسترداد بشكل كامل وجزئي بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء مع مراعاة الغرامات المطبقة المتعلقة بالشهادة.

- التأهل للحصول على تمويل مرتبط بأصول أو سحب على المكشوف أو بطاقة ائتمانية آمنة من HSBC بضمان الشهادة.