نصائح مهمة قبل شراء شهادات الادخار.. الأفضل بـ«الجنيه المصري»

شهادات الادخار أحد الأوعية الادخارية التي يقبل عليها المواطنون، ضمن المنتجات التي تعرضها البنوك أمام العملاء للاستفادة بأعلى عائد على الشهادة، سواء كانت بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي أو اليورو.

وتستعرض «الوطن» بعض النصائح قبل شراء شهادة الادخار من البنوك وفقًا للدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي وأستاذ التمويل بجامعة القاهرة، للحصول على أعلى عائد على النحو التالي:

نصائح قبل شراء شهادة الادخار

- قارن جيدًا بين أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك على الشهادات وأيهما أقل وأعلى في الفائدة.

- يفضل شراء شهادة تتناسب مع مدخراتك، من خلال الاطلاع على الحد الأدنى لشراء الشهادة في البنوك.

- تعد الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت من أفضل الأوعية الادخارية للاستثمار فيها كونها أكثر أمانًا وربحًا.

- حال اختيارك شهادات الادخار وعاءً ادخاريًا لك، يفضل أن تختار الشهادة ذات رسوم الاسترداد المنخفضة، وذلك حتى تتجنب أن تتحمل تكلفة مرتفعة في حال أردت استرداد مبلغ الشهادة.

- يعد شراء شهادة الادخار بالجنيه المصري أفضل من العملات، كونها ذات سعر فائدة أعلى من مثيلاتها.

- عليك أن تختار مدة شهادة تتناسب مع احتياجاتك.

- يمكنك أن تختار دورية صرف العائد بشكل شهري، وذلك في حال كنت تريد تحسين مستوى دخلك الشهري.

- يستطيع العميل الاستفادة من عائد شهاداته البنكية من خلال استثمارها في فتح شهادات أخرى جديدة.

- بعض البنوك عادة تجدد الشهادة تلقائيًا عند موعد الاستحقاق، لذا عليك إخطار البنك مسبقًا وبفترة كافية أنك لا ترغب في تجديد الشهادة.

وعن أعلى شهادات الادخار فائدة، هي شهادة أليكس ستار ذات العائد الثابت بخطة استثمار طويلة الأجل والتي يتيحها بنك الإسكندرية للعملاء، مع إمكانية الاختيار بين عائد ثابت شهري أو ربع سنوي، إذ تصل نسبة العائد الشهري على الشهادة إلى 12.5%، والعائد الربع السنوي إلى 12.75%.