عاجل.. ترامب لأنصاره: فزنا بالانتخابات ولن نعترف بالهزيمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يعترف بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في كلمة ألقاها أمام أنصاره المتجمعين قرب البيت الأبيض في واشنطن، متابعا: فزنا بالانتخابات فوزا كبيرا والنتائج لم تكن متقاربة، لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة.

وأكد ترامب في كلمته، اليوم، أنه حصل على 75 مليون صوت انتخابي وأضاف: مع ذلك يقولون إنني لم أفز، لن نسمح بإسكات أصواتكم ولن نقبل بذلك، سنوقف عملية السرقة التي تعرضت لها الانتخابات، وفقا لما نشره موقع سكاي نيوز عربية.

وسخر ترامب من فوز منافسه الديمقراطي بالانتخابات، قائلا: هل تصدقون أن بايدن حصل على أكثر من 80 مليون صوت؟ لا بد أن هذه مزحة.

ودعا الرئيس الأمريكي أنصاره للسير إلى الكونجرس، الذي يشهد انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، قائلا: سأسير معكم وسنذهب معا إلى الكونجرس لتحية السيدات والسادة هناك، نحن نطلب منهم أن يفعلوا الشيء الصحيح، أي أن يصوتوا فقط على الأصوات القانونية، أعرف أنكم ستسيرون سلميا وبروح المواطنة لتسمعوا صوتكم.

وتابع: آمل أن يقوم مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات.

واحتشد عشرات الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الأمريكية واشنطن بالقرب من البيت الأبيض، اليوم، وسط انتشار كبير لعناصر الشرطة، خوفا من اندلاع أعمال شغب بعد جلسة مجلس الشيوخ للتصديق على نتيجة الانتخابات الأمريكية بفوز الديمقراطي جو بايدن.

ويسعى النائب الجمهوري تيد كروز بجانب 10 من النواب بدعم من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إلى الاعتراض على نتيجة الانتخابات في جلسة مجلس الشيوخ، اليوم، وفقًا لما أوضحه كروز في بيان صحفي، قائلا إنهم يعتزمون التصويت لرفض نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة، التي قال ترامب إنها شهدت عمليات تزوير، بالإضافة إلى تشكيل لجنة طارئة للتحقيق في نتائج الانتخابات بتلك الولايات خلال أيام.