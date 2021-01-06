عاجل.. «البابا» للرئيس: نعدك بالحفاظ على «الوحدة الوطنية»

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال «البابا»، خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن التقليد الذي وضعه الرئيس منذ عام 2015 بأن يتقدم بـ«التهنئة الطيبة» في بداية كل عام ميلادي جديد، و«زيارته المباركة» للكاتدرائية لتهنئة كل المصريين مسلمين ومسيحيين بالعام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد.

وثمن البابا حرص الرئيس على تقديم التهنئة رغم انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفاً: «حافظتم على التقليد الذي نقدره ونعتز به كثيراً رغم الظروف الحاضرة بانتشار الوباء».

وتابع: «باسم المجمع المقدس، والآباء المطارنة والأساقفة، وكل الأقباط في الكنائس المصرية، وخارج مصر، نشكركم كثيرا ونعتز بحكمتكم وقياداتكم الرشيدة والحكيمة».

وأردف: «نحن نصلي من أجل مصر ومن أجل سيادتك وكل المسئولين أن يحفظكم الله وأن يعطيكم الحكمة والنعمة في قيادة بلادنا الحبيبية».

واستطرد: «ونعدك أن نحفظ الوحدة الوطنية هي اثمن ما نملكه جميعا».