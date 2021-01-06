بدء جلسة الكونجرس للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية

بدأت جلسة منذ قليل المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونجرس، بحضور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والتي شهدت جدلا بين الحضور في بداية الجلسة، وفقا لما نشره موقع العربية، في نبأ عاجل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مسيرة أنقذوا أمريكا ​​في واشنطن العاصمة. قبل جلسة مشتركة للكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، اليوم: آمل أن يقوم مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات.

وتابع: على بنس حماية دستورنا وكل ما عليه القيام به أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات، متابعا: نأمل عدم استماع مايك بنس للحمقى والأغبياء، وفقا لما نشرته شبكة فوكس نيوز.

وأكد ترامب أنه لن يستسلم أبدا ولن يتنازل أبدا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، وتعهد بـ وقف السرقة وتجديد الضغط على نائب الرئيس مايك بنس لفعل الشيء الصحيح، وإلغاء التصديق على نتائج الانتخابات، قائلا: لا نريد أن نرى فوزنا الانتخابي يسرقه الديموقراطيون اليساريون المتطرفون، هذا ما يفعلونه، ويسرقه الإعلام المزيف، هذا ما فعلوه وما يفعلونه.