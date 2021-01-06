اشتباكات بين أنصار ترامب والشرطة قبل اعتماد الكونجرس نتائج الانتخابات

أسفرت المظاهرات التي دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنصاره للمشاركة فيها، عن اشتباكات بين الشرطة وجانب من أنصاره، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فيما اعتبر ترامب أن «الانتخابات سُرقت من اليسار الاشتراكي والإعلام الزائف»، حسب وصفه، قائلا: «لن نستسلم أو نتنازل».

وذكر تقرير لـ«سي إن إن» أن موجات من أنصار الرئيس الأمريكي، تتدفق إلى المكان المخصص لتظاهرهم، في واشنطن، وهو المكان الذي كان مقررا أن يُلقى فيه ترامب كلمة، في ظل تواجد ملحوظ للشرطة في كل أنحاء المدينة، وعناصر من الحرس الوطني.

وأشار التقرير إلى حدوث اشتباكات بين أنصار ترامب، والشرطة، وأن المتظاهرين حاولوا دفع صفوف أفراد الشرطة، وأظهر تقرير مصور لجوء الشرطة في المقابل إلى رش مواد مهيجة على وجوه جانب من المتظاهرين الذين اشتبكوا مع الشرطة.

وقال مراسل الشبكة، إنه بينما كان ترامب يتحدث في مظاهرات سابقة عن ضرورة فرض النظام والقانون، فإنه لم يتحدث عن ذلك في الوقت الذي كان فيه أنصاره يزعجون الشرطة.

وكان ترامب، قد أعلن قبل أيام، أن التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه أنصاره سيكون صباح 6 يناير الجاري، ردا على جلسة الكونجرس، لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وكتب عبر تويتر: «التجمع الاحتجاجي سيكون في الساعة الـ11 من صباح الـ6 من يناير الحالي.. أوقفوا السرقة».

وسيجري خلال اجتماع مشترك لمجلسي الكونجرس، في 6 يناير، إقرار نتائج التصويت في هيئة الناخبين، ووفقا للقواعد الحالية، يمكن للمشرعين معارضة الموافقة على نتائج التصويت في هيئة الناخبين بولاية معينة.

وعلى الرغم من أن «CNN» أكدت في تقرير سابق، أن «مجموعة من المشرعين الجمهوريين، قد تحاول الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خلال عملية إقرارها داخل الكونجرس»، إلا أن مراقبين قللوا من أهمية ذلك.

وقال عاطف عبدالجواد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية: «ما زال ترامب يأمل أو يحلم بقلب نتيجة الانتخابات لصالحه عندما يعقد مجلسا الكونجرس جلسة خاصة للتصديق النهائي عليها 6 يناير، وهو حلم مستحيل أن يتحقق بسبب الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب».