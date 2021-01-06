نائب شعب الخضراوات: تثبيت أسعار البنزين يساعدنا على توفير السلع

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تثبيت أسعار البنزين يثبت أسعار الخضراوات والفواكه، وهذا القرار يحمي مصر من التقلبات الاقتصادية العالمية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبالعكس مصر يوجد بها انخفاض ملحوظ وكبير في كل أسعار الخضراوات والفواكه فمثلا البطاطس والطماطم سعرها مستقر لا يتجاوز 5 جنيهات وهذا مناسب لمحدودي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط وهناك انتشار ملحوظ لسلع البرتقال واليوسفي في مختلف الأسواق دون ارتفاع للأسعار أغلى من 5 جنيهات، ورغم أن أسعار هذه السلع في العام الماضي كان بـ8 جنيهات وهذا نتيجة توفر المعروض بشكل كبير والتوسع في المشروعات الزراعية.

الدولة تحمي المواطن من التقلبات العالمية

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة حمت المواطن من التقلبات العالمية في الأسعار في السلع الغذائية والبنزين محددا أن آليات العرض والطلب هي التي تحدد رفع أو انخفاض الأسعار والدولة حريصة على المواطن وعلى أصحاب السلع وعلى المزارعين والعاملين في مجال الزراعة.

ثبات أسعار البنزين ريحنا من الاتهامات

وتابع: لن ترتفع الأسعار خلال الشهور الثلاثة القادمة لكن هناك عوامل جوية تؤثر على الأسعار أيضا وليس سعر النفط والمحروقات فقط فالزراعة تتأثر بتقلبات الطقس كالإنسان فالحرارة الشديدة أو الانخفاض الشديد في درجات الحرارة يعمل على التأثير على الإنتاج وثبات سعر البنزين دليل على النمو الاقتصادي.